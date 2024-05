Radsport

vor 50 Min.

Steht Marco Brenner vor seinem zweiten Sieg als Radprofi?

Plus Der Augsburger Marco Brenner sorgt bei der Tour of Norway für Aufsehen. Der 21-jährige Radprofi des Schweizer Zweitdivisionärs Tudor liegt im Gesamtklassement der Norwegen-Rundfahrt nach zwei Etappen auf Rang sechs.

Von Robert Götz

Was für ein gelungener Start für den Augsburger Radprofi Marco Brenner (Tudor pro Cycling) bei der gut besetzten 13. Tour of Norway. Fuhr der 21-Jährige zum Auftakt über 142 Kilometer rund um Voss (75 km nordöstlich von Bergen) beim Sieg des Belgier Thibau Nys auf Platz sieben, legte Brenner am Freitag mit Platz fünf noch einmal nach.

Marco Brenner liegt bei der Tour of Norway auf Platz sechs

Er lag nach 205 Kilometer von Odda nach Gullingen nur fünf Sekunden hinter Sieger Axel Laurance (Alpecin) aus Frankreich. Brenner belegt nun die Gesamtklassement Platz sechs mit 33 Sekunden Rückstand auf den Gesamtführenden Laurance. Zwei Etappen sind es noch bis zum Rundfahrtziel in Stavanger.

