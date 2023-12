Volleyball

Hochzoller Volleyballerinnen bitten zum Derby

Sonja Auer (rechts) und die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll haben am Wochenende zwei Punktspiele in eigener Halle zu bestreiten und setzen dabei auf die Unterstützung durch die heimischen Fans. .

Plus Dem Drittliga-Team der DJK Augsburg-Hochzoll steht ein spannendes Heimspiel-Wochenende bevor. Am Samstagabend geht es erstmals zu Hause gegen den Lokalrivalen Kleinaitingen. Am Sonntag gegen den EV Leipzig wird später angepfiffen.

Von Andrea Bogenreuther

Ein spannendes Wochenende mit dem ersten Heimderby steht den Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll ins Haus. Zu Gast in der heimischen Zwölf-Apostel-Halle ist am Samstag (19 Uhr) erstmals der FC Kleinaitingen. Der Aufsteiger um Trainer Peter Maiershofer hat sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten in der Dritten Liga Ost mittlerweile stabilisiert und belegt hinter den Augsburgerinnen mit fünf Siegen in den bisherigen zehn Saisonspielen den sechsten Tabellenplatz.

Am Sonntag geht es gleich mit dem nächsten Heimspiel gegen den zweitplatzierten EV Leipzig weiter, allerdings nicht um 12 Uhr wie angesetzt, sondern erst um 14 Uhr. "Die Leipzigerinnen haben darum gebeten, weil sie ja doch eine ziemlich weite Anreise haben. Wenn das Spiel um 12 Uhr beginnen würde, müssten sie schon sehr früh da sein", erklärt DJK-Mannschaftsführerin Lynn Drigalski, warum man der Bitte des Gegners nun kurzfristig entsprochen habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

