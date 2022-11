Geiger auf Formsuche: Top-Skispringer scheidet vorzeitig aus

Top-Skispringer Karl Geiger ist beim Weltcup im finnischen Ruka bereits nach dem ersten Durchgang ausgeschieden und sucht weiter nach seiner Form.

Der 29 Jahre alte Oberstdorfer sprang am Sonntag nur 122,5 Meter weit und belegte damit Rang 33. Am Vortag war Geiger Sechster geworden.

Auch in der Qualifikation am frühen Sonntagmorgen hatte er einen sehr guten Sprung auf 148 Meter gezeigt. In der Quali stellte der Norweger Halvor Egner Granerud mit einem Satz auf 150,5 Meter einen Schanzenrekord auf. Wie für Geiger war auch für Stephan Leyhe (32.) bereits nach einem Sprung Schluss.

Geiger verpasst im vierten Wettkampf des Weltcup-Winters bereits zum zweiten Mal den zweiten Durchgang. Vor drei Wochen war der Olympia-Dritte im Großschanzen-Einzel von Peking im polnischen Wisla 34. geworden.

