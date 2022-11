WM 2022: Argentinien - Mexiko live im Free-TV und Stream sehen

Bei der WM 2022 in Katar trifft Argentinien auf Mexiko. Wie Sie das Spiel live im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier. Wir haben alle Infos rund um Übertragung und Anstoß sowie einen Live-Ticker für Sie.

Argentinien hat am 1. Spieltag der WM 2022 für eine der größten Überraschungen der WM-Geschichte gesorgt: Das Nationalteam um Superstar Lionel Messi unterlag Saudi-Arabien mit 1:2. Umso mehr müssen die Argentinier nun in ihrem zweiten WM-Spiel gegen Mexiko unbedingt punkten. Die Ergebnisse der WM in Katar standen jedoch auch im Schatten weiterer Kontroversen um den Gastgeber: Das Fifa-Verbot der One-Love-Binde wurde zum Politikum.

Der WM-Auftakt von Mexiko verlief dagegen torlos: Im Spiel gegen Polen stand es nach einem verpatzten Foul-Elfmeter von Robert Lewandowski am Ende 0:0. Trotz der enttäuschenden Leistung am 1. Spieltag geht Argentinien als Favorit in die Partie gegen Mexiko. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der WM wird das Spiel eine entscheidende Rolle spielen. Verliert Argentinien auch im zweiten WM-Spiel, dann würde einer der größten Titel-Favoriten schon in der Vorrunde des Turniers ausscheiden. Wie sich die Scaloni-Elf gegen Mexiko schlägt, können Sie live im TV und Stream verfolgen. Wir haben alle Infos zur Übertragung, den genauen Termin für den Anstoß und einen Live-Ticker zur Partie hier für Sie.

WM-Spiel - Argentinien gegen Mexiko: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Am Samstag geht die Weltmeisterschaft für die Nationalteam in Gruppe C und in Gruppe D weiter. Laut Spielplan der WM 2022 treffen Argentinien und Mexiko am 26. November 2022 aufeinander. Zwischen Katar und Deutschland besteht eine Zeitverschiebung von zwei Stunden: Anstoß ist um 20 Uhr deutscher Zeit im Lusail Stadium.

Argentinien - Mexiko: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Rechte zur Übertragung der Fußball-WM 2022 im TV und Live-Stream teilen sich in Deutschland drei Sender. Alle 64 WM-Spiele gibt es nur im Pay-TV und kostenpflichtigen Live-Stream bei MagentaTV zu sehen. ARD und ZDF zeigen 48 Begegnungen im Free-TV - 16 Spiele bleiben also hinter einer Pay-Wall und können nur mit einem Abo bei der Telekom angesehen werden. Das Spiel zwischen Argentinien und Mexiko gehört jedoch nicht dazu. Die Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream übernimmt die ARD.

Alle Infos zur Übertrgaung auf einen Blick:

Spiel: Argentinien - Mexiko , 2. Spieltag der WM 2022, Gruppe D

- , 2. Spieltag der WM 2022, Gruppe D Datum: Samstag, 26. November 2022

Samstag, 26. November 2022 Stadion: Lusail Stadium , Lusail

, Lusail Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Live-Ticker zum Spiel Argentinien vs. Mexiko: Spielstand, Ergebnis und alle Highlights des Spiels

Alternativ zur Übertragung im TV und Stream, können Sie das Gruppenspiel zwischen Argentinien und Mexiko auch hier bei uns im Live-Ticker verfolgen. So werden Sie über alle Highlights, Tore, Karten und Auswechslungen in Echtzeit informiert:

Argentinien gegen Mexiko bei der WM 2022: Bilanz der beiden Nationalteams

Eigentlich gehörte Argentinien unter den Teams bei der WM zu den Favoriten auf den Titel. Nach der enttäuschenden Leistung gegen Saudi-Arabien kommen aber Zweifel auf: Es könnte passieren, dass es die Südamerikaner nicht einmal aus der Gruppenphase des Turniers schaffen. Nach dem 0:0 gegen Polen hat Mexiko weiterhin eine Chance die K.o.-Runde zu erreichen. Sollte sich die argentinische Nationalmannschaft in der gleichen Form wie im ersten Spiel zeigen, könnten die Mexikaner das Spiel sogar gewinnen. 24 Mal sind sich Argentinien und Mexiko bisher auf dem Platz begegnet. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache: 12 Mal gewann Argentinien, acht Mal gingen die Begegnungen Unentschieden aus und nur vier Spiele konnte Mexiko für sich entscheiden. (AZ)