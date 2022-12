WM 2022: Das Achtelfinale Frankreich - Polen live im Free-TV und Stream sehen

Im Achtelfinale der WM 2022 trifft Frankreich auf Polen. Alle Infos rund um Übertragung, Anstoß und Termin sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Die Gruppenphase der WM 2022 ist vorüber und hat für einige überraschende Ergebnisse gesorgt: Deutschland ist raus, genau wie der "Geheimfavorit" Belgien. Die Außenseiter Marokko und Japan ziehen als Gruppenerste in die K.o.-Phase ein und Dänemark hat in der Gruppenphase nicht ein einziges Spiel gewonnen. Anders ging es bei Frankreich zu, denn der amtierende Weltmeister ist mit 6 Punkten immerhin auf dem ersten Platz in Gruppe D ins Achtelfinale eingezogen. Dort treffen die Franzosen auf Robert Lewandowski und das Nationalteam von Polen.

Die polnische Mannschaft hat es in Gruppe C nur für den zweiten Platz gereicht - und das nur dank des besseren Torverhältnisses. Denn genau wie Polen hatte auch Mexiko am Ende der Gruppenphase 4 Punkte auf dem Konto. Gegen Frankreich wird es aber schwer für die Truppe von Trainer Michniewicz - zu den Titel-Favoriten unter den Teams bei der WM 2022 gehört Polen nicht. Welche Nation es ins Viertelfinale der WM in Katar schafft, können Sie live im TV und Stream verfolgen. Wir haben alle Infos zur Übertragung, zum Termin und außerdem einen Live-Ticker zur Achtelfinal-Partie für Sie.

Achtelfinale: Frankreich - Polen live bei der WM 2022: Termin und Anstoß

Laut Spielplan der WM 2022 findet das Achtelfinale zwischen Frankreich und Polen am 4. Dezember 2022 statt. Anpfiff ist um 16 Uhr im Al Thumama Stadium in Doha. Es ist eines von insgesamt acht WM-Stadien, in denen das Turnier ausgetragen wird.

Zwischen Deutschland und Katar besteht eine Zeitverschiebung - der Wüstenstaat ist uns zwei Stunden voraus. Vor Ort stehen die beiden Nationalmannschaften also erst um 18 Uhr auf dem Platz. Wir geben aber alle Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit an.

Fußball-WM 2022: Übertragung Frankreich - Polen im Free-TV und Gratis-Stream

In diesem Jahr übernimmt die Übertragung der Fußball-WM 2022 für alle Spiele MagentaTV. Nur bei dem Pay-TV und Streaming-Dienst der Telekom können Sie alle Spiele des Turniers verfolgen. 48 der insgesamt 64 WM-Begegnungen werden aber auch im Free-TV gezeigt. Die ARD und das ZDF teilen sich die Übertragung. Auch das Achtelfinale zwischen Frankreich und Polen können Sie im Free-TV verfolgen: Das ZDF zeigt die Begegnung in voller Länge - sowohl im TV als auch im kostenlosen Live-Stream.

Alle Infos zur Übertragung des Achtelfinales zwischen Frankreich und Polen auf einen Blick:

Spiel: Frankreich - Polen, Achtelfinale WM 2022

- Polen, Achtelfinale WM 2022 Datum: Sonntag, 4. Dezember 2022

Sonntag, 4. Dezember 2022 Uhrzeit: 16:00 Uhr

16:00 Uhr Stadion: Al Thumama Stadium , Doha

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Fußball-WM Achtelfinale 2022: Live-Ticker zum Achtelfinale Frankreich – Polen

Wenn Sie am Sonntag keine Zeit haben, das Achtelfinale zwischen Frankreich und Polen im TV oder Stream zu verfolgen, dann nutzen Sie alternativ doch unseren Live-Ticker. Der versorgt Sie mit allen wichtigen Infos zum Spielverlauf und hat natürlich alle Tore, Karten und Auswechslungen im Angebot.

Frankreich vs. Polen im Achtelfinale: Bilanz der beiden Nationalteams

Ganze 16 Mal sind sich laut fussballdaten.de die Nationalmannschaften von Polen und Frankreich bereits auf dem Rasen begegnet. Allerdings waren elf Partien nur Freundschaftsspiele. Immerhin fünf Begegnungen gab es aber auch bei größeren Turnieren. Bei Europameisterschaften spricht die Bilanz eine eindeutige Sprache: Zwei Siege für Frankreich und zweimal trennten sich die Teams im Unentschieden. Das einzige WM-Spiel, das die beiden Nationen bisher gegeneinander ausgetragen haben, hatte aber Polen die Nase vorn: 1982 gewann das polnische Team im Spiel um Platz 3 mit 3:2 gegen Frankreich. (AZ)