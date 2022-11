WM 2022: Polen im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Das polnische Nationalteam reist mit vielen jungen und talentierten Spielern nach Katar. Wir verraten Ihnen im WM-Check alles zum Kader von Polen, zur WM-Historie und zu den Chancen des Teams bei der WM 2022.

Wenn man an die polnische Nationalmannschaft denkt, dann dürfte vor allem ein Name in den Vordergrund rücken: Robert Lewandowski. Der Star-Stürmer vom FC Barcelona ist seit mehr als 14 Jahren ein fester Bestandteil des polnischen Teams und nicht ohne Grund ein Vorbild für viele jüngere Spieler, die Polen bei der WM in Katar vertreten werden. In seinen vielen Jahren beim FC Bayern hat er dem Verein zu vielen Erfolgen verholfen und war gleichzeitig auch für die positive Entwicklung der polnischen Nationalmannschaft mitverantwortlich. Bei der WM in Katar tritt Polen nun mit einem jungen Team an, das schon bei der EM 2021 Offensiv-Qualitäten bewiesen hat. Doch nur wenn auch die Schwächen in der Defensive ausgebessert werden konnten, hat Polen eine Chance es bei der Winter-WM weit zu bringen. Die Übertragung der WM in Katar im Free-TV übernehmen wie gewohnt das ZDF und die ARD.

Polen: WM-Kader 2022 und Prognose

Polen hat sich in den letzten Jahren als Team weiterentwickelt und verbessert, auch wenn die großen Erfolge bisher ausgeblieben sind. Dennoch werden dem polnischen Nationalteam von Experten bei der WM in Katar keine großen Chancen zugesprochen - zumindest was den Turniersieg angeht. Denn es aus der Gruppe und in die K.-o.-Phase zu schaffen, sollte für die Mannschaft bei der WM 2022 definitiv drin sein. Die Polen müssen in Gruppe C mit Argentinien zwar gegen einen der Top-Favoriten des Turniers ran, aber die übrigen Mannschaften dürften keine unüberwindbaren Hürden darstellen. Während Mexiko es den Polen nicht allzu leicht machen dürfte, hat Saudi-Arabien voraussichtlich keine Chance gegen das Team um Kapitän Robert Lewandowski. Danach wird es allerdings deutlich schwieriger, denn im Achtelfinale wartet laut Spielplan der WM in Katar höchstwahrscheinlich der amtierende Weltmeister Frankreich auf das polnische Team - vorausgesetzt die Franzosen belegen Platz 1 und Polen Rang 2 innerhalb der Gruppe.

Welche Spieler Polen-Trainer Czeslaw Michniewicz mit zur WM nach Katar nehmen wird, hat der Coach bisher noch nicht endgültig festgelegt. Welche Kandidaten es aber am ehesten in den Kader des polnischen Nationalteams schaffen werden, verraten wir Ihnen hier:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa Exklusiv

Tor:

Während an anderer Stelle die Entscheidung für Polen-Coach Michniewicz schwerfallen dürfte, ist die Frage zur Nummer 1 im Tor von Polen bereits geklärt: Wojciech Szczesny wird in der Start-Elf der Mannschaft das Tor hüten. Als Ersatz werden wohl Lukasz Skorupski und an dritter Stelle Bartlomiej Dragowski mit nach Katar reisen.

Wojciech Szczesny ( Juventus Turin )

( ) Lukasz Skorupski ( FC Bologna )

( ) Bartlomiej Dragowski (Spezia Calcio)

Abwehr:

Lesen Sie dazu auch

In der Innenverteidigung dürften Kamil Glik und Jan Bednarek gesetzt sein, während als Ersatz Pawel Dawidowicz und Michal Helik bereit stehen. Auf der rechten Seite wird sich Czeslaw Michniewicz wohl zwischen Matty Cash und Tomasz Kedziora entscheiden. Als Linksverteidiger wird sicherlich Bartosz Bereszynski auflaufen, dessen Ersatz voraussichtlich Tymoteusz Puchacz sein wird, der bei Union Berlin in der Bundesliga spielt. Ein weiterer starker Kandidat für die Abwehr des polnischen Nationalteams ist Robert Gumny vom FCA.

Kamil Glik ( Benevento )

( ) Jan Bednarek ( Aston Villa )

( ) Michal Helik ( Huddersfield Town)

Town) Matty Cash ( Aston Villa )

( ) Bartosz Bereszynski ( Sampdoria Genua )

( ) Tymoteusz Puchacz ( Union Berlin )

) Robert Gumny ( FC Augsburg )

Mittelfeld:

Ein Name dürfte für die Startelf des polnischen Teams im Mittelfeld feststehen: Piotr Zielinski kann in der Offensive eingesetzt werden, hat aber in der Vergangenheit auch auf den Flügeln gespielt. In der Defensive sind die wahrscheinlichsten Kandidaten Jakub Moder und Grzegorz Krychowiak. Weitere Kandidaten für das zentrale Mittelfeld sind Jacek Goralski, Mateusz Klich und Krystian Bielik. Die Flügel werden von Trainer Michniewicz wohl von Kamil Grosicki, Sebastian Szymanski und Przemyslaw Frankowski besetzt.

Piotr Zielinski ( SSC Neapel )

( ) Krystian Bielik ( Birmingham City )

( ) Mateusz Klich ( Leeds United )

( ) Jacek Goralski ( VfL Bochum )

( ) Jakub Moder ( Brighton & Hove Albion )

( ) Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Club)

(Al-Shabab Club) Sebastian Szymanski ( Feyenoord Rotterdam )

( ) Kamil Grosicki ( VfL Bochum )

( ) Przemyslaw Frankowski ( RC Lens )

Angriff:

Robert Lewandowski wird als Star und Kapitän des Teams in der Startelf auflaufen und den Sturm der polnischen Mannschaft anführen. Je nach Aufstellung könnte noch Arkadiusz Milik an seiner Seite stehen, doch der Coach der Polen dürfte auch Adam Buksa und Krzysztof Piatek als mögliche Joker mit nach Katar nehmen.

Robert Lewandowski ( FC Barcelona )

( ) Arkadiusz Milik ( Juventus Turin )

( ) Adam Buksa ( RC Lens )

( ) Arkadiusz Milik ( Juventus Turin )

WM 2022: Polen-Trainer Michniewicz ist erst seit Anfang des Jahres Chef des Teams

Czeslaw Michniewicz ist seit knapp 20 Jahren als Trainer tätig und hat demnach viel Erfahrung, die er mit in das polnische Nationalteam bringt. Unter seiner Führung gelang es dem Team sich gegen Schweden mit einem 2:0 für die WM in Katar zu qualifizieren und an diesen Erfolg will Michniewicz nun bei der Weltmeisterschaft anknüpfen. Vor seiner Zeit bei der Nationalmannschaft hatte er bereits die U21 des Landes trainiert und legte zuletzt noch beim polnischen Rekordmeister Legia Warschau eine Zwischenstation ein.

Nationaltrainer Polens: Czeslaw Michniewicz. Foto: Alessio Marini, dpa (Archivbild)

Polen: Trikot zur WM 2022

Im September 2022 hat das polnische Nationalteam knapp zwei Monate vor dem Start der WM in Katar die neuen Trikots vorgestellt. Wie gewohnt ist das Heimtrikot des Teams vornehmlich in Weiß gehalten und verfügt über graue Muster an den Ärmeln und der Schulter. Das Wappen und das Sponsoren-Logo sind rot - das musste auch so sein, schließlich ist das polnische Nationalteam auch als die "Weiß-Roten" bekannt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das Auswärtstrikot ist dagegen fast ganz rot, während hier Wappen und Logo weiß sind. Auch am Rand der Ärmel und am Kragen befinden sich weiße Highlights. Auf weitere Muster wurde jedoch verzichtet.

WM 2022: Gruppe von Polen

Argentinien wird in der Gruppenphase der WM in Katar zwar voraussichtlich den 1. Platz in Gruppe C belegen, aber dennoch hat Polen gute Chancen die K.o.-Runde des Turniers zu erreichen. Saudi-Arabien ist absoluter Außenseiter bei der Weltmeisterschaft und auch Mexiko hat nicht den stärksten Kader.

Gruppe C:

Polnische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Polen

Bis ins Finale hat es Polen bei einer Weltmeisterschaft bisher noch nie geschafft. Allerdings konnte sich das Nationalteam 1974 und 1982 zweimal den dritten Platz bei dem Turnier sichern. Die größten Erfolge der Mannschaft liegen also schon eine lange Zeit zurück. Hier finden Sie eine Übersicht zur WM-Historie von Polen:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen – 1934 Königreich Italien zurückgezogen – 1938 Frankreich Achtelfinale Józef Kałuża 1950 Brasilien nicht teilgenommen – 1954 Schweiz zurückgezogen – 1958 Schweden nicht qualifiziert – 1962 Chile nicht qualifiziert – 1966 England nicht qualifiziert – 1970 Mexiko nicht qualifiziert – 1974 BR Deutschland 3. Platz Kazimierz Górski 1978 Argentinien Zwischenrunde Jacek Gmoch 1982 Spanien 3. Platz Antoni Piechniczek 1986 Mexiko Achtelfinale Antoni Piechniczek 1990 Italien nicht qualifiziert – 1994 USA nicht qualifiziert – 1998 Frankreich nicht qualifiziert – 2002 Südkorea / Japan Vorrunde Jerzy Engel 2006 Deutschland Vorrunde Paweł Janas 2010 Südafrika nicht qualifiziert – 2014 Brasilien nicht qualifiziert – 2018 Russland Vorrunde Adam Nawałka 2022 Katar qualifiziert Czeslaw Michniewicz

WM 2022 in Katar: Daten, Zahlen und interessante Fakten zum polnischen Nationalteam

Größter Erfolg: Platz 3 WM 1974 und 1982

WM-Teilnahmen: 9 (inklusive Katar )

) Rekordspieler Robert : Lewandowski (132 Spiele)

: (132 Spiele) Rekordtorschütze: Robert Lewandowski (76 Tore)

(76 Tore) Aktueller Trainer: Czeslaw Michniewicz

Starspieler: Robert Lewandowski ( FC Barcelona )

( ) Wertvollster Spieler: Robert Lewandowski (45 Millionen Euro)

(45 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 304 Millionen Euro

Spitzname: Die Weiß-Roten

FIFA-Weltrangliste: 26. Platz

Höchster Sieg: 10:0 gegen San Marino

Höchste Niederlage: 0:9 gegen Dänemark

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen

Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F:

Gruppe G:

Gruppe H: