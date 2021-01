08:29 Uhr

Skitouren-Gehen wird immer beliebter: Sieben Tipps für Anfänger und Profis

Skitourengehen zählt in diesem Corona-Winter zu den erlaubten Möglichkeiten, im Schnee zu sporteln. Was Anfänger in den Rucksack packen sollten und was für Profis in dieser Saison anders ist.

Von Heidi Siefert

Während Wintersportgebiete in Deutschland im Zuge der Pandemie-Bekämpfung vorerst geschlossen bleiben und aktiven Grenzgängern bei der Rückkehr Quarantäne droht, zählen Skitouren zu den erlaubten Möglichkeiten, im Schnee zu sporteln. Schon in den vergangenen Jahren findet Tourengehen immer mehr begeisterte Anhänger, die Naturerlebnis und Bewegung ohne Pistentrubel für sich entdeckt haben. Was braucht man dafür? Und was gilt es alles zu beachten, um sicher im alpinen Gelände unterwegs zu sein?

Sie haben an Skitouren Spaß und wissen worauf sie sich einlassen: Nicht nur auf platt gebügelten Pisten sicher auf den Ski zu stehen ist eine Grundvoraussetzung, um im Gelände Spaß zu haben, denn nach dem Aufstieg folgt die Abfahrt auf Hängen, die in der Regel nicht präpariert sind und auch deutlich mehr Kondition und Können verlangen. Und auch mit dem staubenden Pulverschnee vom Werbebild werden Tourenskifahrer nur selten belohnt. Bergauf geht es mit einer guten Grundkondition und Fitness. Je nach Tourenlänge ist vor allem Ausdauer gefragt.

Lawinenschutz ist zwingend auf Skitour

Das muss auch noch mit auf Skitour : Ski und Zubehör sind das eine. Zwingend notwendig ist eine komplette Lawinenschutzausrüstung. Egal, welches Ziel Tourengeher ansteuern. Dazu gehört das salopp Piepser genannte Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) sowie eine ebenso leichte wie stabile Lawinenschaufel, die zusammengeklappt mit der Lawinensonde im Rucksack Platz findet. Speziell für Touren im Gelände und Freeriden sind Rucksäcke mit Airbagfunktion, an denen man im Fall eines Lawinenabgangs große Luftkissen aktivieren kann, die es ermöglichen sollen, auf den Schneemassen zu schwimmen, statt verschüttet zu werden.

Skitourengeher sind für Wildtiere ein Problem

So verträgt sich die Skitour mit der Natur: Schnell vor der Arbeit bei einer Tour auspowern oder abends noch mit Stirnlampe zur Feierabend-Runde. Früh morgens und abends die Ski anschnallen wird immer beliebter. Doch was für den sportlichen Büromenschen ein Kraftquell ist, ist ein echtes Problem für die Wildtiere. Die nehmen nämlich genau eine Stunde nach Sonnenaufgang und eine Stunde vor Sonnenuntergang Nahrung zu sich. Später suchen sie Nachtruhe. Nicht nur die Schonzeiten gilt es zu beachten. Schongebiete, die im regionalen Kartenmaterial vermerkt sind, sind immer tabu; nicht nur, weil sich die Tiere dorthin zurückziehen. In den Spuren der Tourengeher kämen sonst auch Fressfeinde aus dem Tal mühelos bis in die normalerweise unzugänglichen Gipfelregionen.

Wissenswertes über Lawinen und Wetter

Hier gibt es Informationen für Skitourengeher zum Einlesen: Zum Einlesen daheim gibt es Peter Geyers „Skibergsteigen – Freeriding“ aus der Alpinlehrplan-Reihe des Deutschen Alpenvereins (blv) oder „Wissen und Praxis Skitouren : Ausrüstung – Technik – Sicherheit“ (Bergverlag Rother).

Weitere Informationen zur Lawinenkunde findet man im Klassiker „3x3 Lawinen“ des Schweizer Lawinenforschers Werner Munter (Tappeiner-Verlag), dem Standardwerk „Lawine“ von Rudi Mair und Patrick Nairz (Tyrolia) oder „Outdoorpraxis Lawinenkunde“ (Bruckmann).

Für die konkrete Tourenplanung helfen neben regionalen Skitourenführern Apps wie etwa die des Deutschen Alpenvereins (www.alpenvereinaktiv.com). Wichtig ist dabei, dass Daten auch offline zugänglich sind, da unterwegs nicht immer Netzempfang herrscht.

Direkt vor einer Skitour gilt es Lawinenlage und Wetterprognosen zu prüfen. In ausgewiesenen Skitourengebieten gibt es häufig auch Checkpoints, an denen man die Sicherheitsausrüstung überprüfen und Wissenswertes zu den Besonderheiten vor Ort erfahren kann, denn zum verantwortungsvollen Tourengehen gehört es auch, sensible Bereiche in der Natur zu schonen.

Aktuelle Daten zur Lawinenlage: www.lawinenwarndienst-bayern.de und www.slf.ch. Hilfreich ist auch der Bergbericht des Alpenvereins, der über Wetter und Schneeverhältnisse informiert. (mit mai)

