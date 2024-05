Zünftiges Fest der Unterbaarer Schlossbrauerei

In Unterbaar wird von 16. bis zum 19. Mai 2024 das jährliche Brauereifest gefeiert. Was dort alles geboten ist, erfahren Sie hier.

Die Schlossbrauerei Unterbaar ist mit der Aktionsgemeinschaft Neusäß eng verbunden. So stiftet sie beispielsweise für das Maibaumfest das Freibier. Vom 16. bis zum 19. Mai 2024 feiert die Schlossbrauerei nun selbst: Dann findet das jährliche Brauereifest in Unterbaar statt, ein Veranstaltungshighlight, für das rund 10.000 Gäste erwartet werden. „Das ist ein organisatorischer Kraftakt für die Brauerei sowie ihre zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus Sportverein und Blaskapelle“, erklärt Brauereichef Franz Freiherr Groß von Trockau. Für gute Stimmung sorgen abendliche Bandauftritte und die Kür zum „Schönsten Maibaum 2024“.

Vier Tage Ausnahmezustand in Unterbaar beim Brauereifest

Das überschaubare Örtchen Unterbaar im nordwestlichen Landkreis Aichach-Friedberg zählt zwar nur 1200 Einwohner, doch wenn es Mitte Mai wieder heißt: „Auf zum Brauereifest“, dann ist garantiert das ganze Dorf auf den Beinen. Die Schlossbrauerei Unterbaar versetzt den Ort für vier Tage in den Ausnahmezustand. Schunkeln, Tanzen und Anstoßen mit den Bierspezialitäten von Unterbaarer. Dazu passend kann das Brauereifest auch mit einigen musikalischen Top-Acts aufwarten.

Lustige Fotobox für Schnappschüsse

Wertvolle Erinnerungen an gesellige Momente dokumentiert in diesem Jahr wieder eine Fotobox: Dort können die Gäste die Schnappschüsse vom Fest direkt ausdrucken und mit nach Hause nehmen – kostenlos. Auch gibt es in diesem Jahr vor Ort wieder einen Fanshop-Stand, um die Sammler und Fans unter den Gästen mit sämtlichen Fanartikeln und dem aktuellen Brauereifest-T-Shirt 2024 ausstatten zu können.

Das musikalische Programm beim Brauereifest in Unterbaar

Musikalisch steht am Donnerstag., 16. Mai 2024, ab 19 Uhr der Stimmungsabend mit der Blaskapelle Baar auf dem Programm. Am Freitag, 17. Mai 2024, spielt ab 20 Uhr die Band Jolly Sound. Samstags, 18. Mai 2024, ist ab 18 Uhr die Gruppe S.O.S zu erleben und am Sonntag, 19. Mai 2024, ab 19.30 Uhr, Chlorfrei.

Die Prämierung der Sieger des Wettbewerbs "Schönster Maibaum 2024"

In diesem Jahr gehört auch wieder die Prämierung des „Schönsten Maibaums 2024“ dazu. Die Aktion wurde von der Schlossbrauerei ins Leben gerufen. Teilnehmende aus den Landkreisen Aichach-Friedberg und Augsburg (inkl. Stadt Augsburg), Dillingen, Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen können sich seit dem 2. Mai mit einem Bild ihres Maibaums für die Aktion bewerben.

In den Kategorien „Orte mit mehr als 400 Einwohnern“ und „Weniger als 400 Einwohner“ werden die Preise jeweils vergeben. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt ein 300-Liter-Freibier- Paket inklusive dem kompletten Fest-Equipment.

Mehr Infos im Internet unter schlossbrauerei-unterbaar.de/maibaum-aktion