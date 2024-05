Gleich zwei Maibäume in Neusäß

Eine großer und ein kleiner Maibaum wurde beim Maibaumfest in Neusäß aufgestellt. Was es damit auf sich hat erfahren Sie hier.

Diesem Morgen fiebern die Aktiven aus Neusässer Vereinen, vom städtischen Bauhof und der Aktionsgemeinschaft (AG) Neusäß, immer schon entgegen, wenn es heißt: „Auf geht’s zum Maibaum holen!“

Am Samstag, 27. April 2024, war es wieder so weit. Um 5 Uhr morgens schon startete der Trupp in den Wald, um den zuvor ausgewählten Baum zu fällen und nach Neusäß in die Remboldstraße zu transportieren.

Rinde des Maibaums wurde von Familie Studnicka gestaltet

Von der Neusässer Familie Studnicka, der gleichnamigen Schreinerei, wurde die Rinde des Neusässer Maibaums kunstvoll gestaltet. Foto: Brigitte Fregin

Dort wurde die Rinde des Stamms von Familie Studnicka der gleichnamigen Neusässer Schreinerei kunstvoll gestaltet. Verschiedene Motive, Wappen und die Jahreszahl sind aus der Rinde geschnitzt worden. Die Zunftzeichen und die mit roten sowie weißen Bändern geschmückten Kränze wurden angebracht. Ein Autokran und Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Neusäß stellten das neue Prachtstück auf.

Neusässer Kinder-Maibaum

Die Schilder des Kindermaibaums wurden durch die Neusässer Kindergärten gestatltet. Foto: Brigitte Fregin

Schräg gegenüber am Zaun des Biergartens Weininger wurde dann der Neusässer Kinder-Maibaum aufgestellt, der inzwischen auch gute Tradition hat. „So können wir uns immer über zwei Maibäume freuen“, erklärt Thilo Wank, der Vorsitzende der AG Neusäß.

Für den Maibaum der Kleinen stiftet seine Firma, die Rundrum Services Freizeitgeräte UG, zwölf Schilder und verteilt sie an die Neusässer Kindergärten, wo sie bunt gestaltet werden. Beim Maibaumfest bringen die Mädchen und Buben die Schilder an dem Baum an und schmücken ihn. Den Stamm gestaltet die Familie Mayer. Auch hier dürfen die Kinder helfen.

Bei einem zünftigen Maibaumfest darf natürlich auch die musikalische Unterhaltung nicht fehlen. Für sie sorgte die Stadtkapelle Neusäß. Ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg und anderen Attraktionen stiftete die AG Neusäß. Das Fass Freibier spendierte wie in jedem Jahr die Schlossbrauerei Unterbaar. Den Anstich übernahm Erster Bürgermeister Richard Greiner.

Stamm des Neusässer Maibaums wird im Herbst verlost

Bis in den Spätherbst steht der große Maibaum nun an seinem angestammten Platz. Dann wird er abgebaut und der Stamm verlost. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt ihn schließlich zerlegt auf den Hof geliefert.