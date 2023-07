Sommerangebot 2023: E-Bikes zum Sonderpreis

Noch den ganzen Juli 2023 bietet die Radstadion E-Bikes der Marke Riese und Müller zum Sonderpreis an. Warum sich das Sommerangebot lohnt.

Die zwei Filialen der Augsburger Radstation (am Bahnhof und im Textilviertel) halten für kompetente sowie ausführliche Beratungen und für aussagekräftige Probefahrten immer die aktuellsten E-Bikes und Testräder für Sie bereit. Jetzt bietet die Radstation einen Summer-Sale: „Wir haben jetzt auf der Messe die aktuellen Modelle bestellt, die ab August 2023 kommen“ sagt Lukas Lis, Geschäftsführer des auf hochwertige E-Bikes spezialisierten Fachgeschäftes. „Bis dahin schaffen wir Platz und bieten unsere Ausstellungsräder und Testbikes, die nur wenige Kilometer gefahren wurden, reduziert an.“ Technisch stehen diese, laut dem Experten, den neuen Modellen in nichts nach. Da erfahrungsgemäß die Preise nicht günstiger werden, ist das sicher ein guter Zeitpunkt für ein neues E-Bike.

Seit ziemlich genau 30 Jahren steht das Team von Thomas und jetzt Lukas Lis für ausführliche und kompetente Beratung, für eine gute Auswahl feiner E-Bikes und die entsprechende, gut ausgebildete Werkstatt für den dazu passenden Service. Und auch schon seit 30 Jahren arbeitet die Firma eng mit dem heutigen Premiumhersteller Riese und Müller zusammen.

„Wenn man sieht, wie die zwei in einer kleinen Garage angefangen haben und heute zu Recht der deutsche Premiumhersteller von E-Bikes sind, dann ist das schon eine echte Erfolgsgeschichte“, sagt Thomas Lis, der vor 30 Jahren bei Zweirad Bäuml am Jakobertor seinen Einstieg in die Fahrradbranche fand. „Und heute sind wir mit unseren beiden Filialen einer der größten R&M Händler in Bayern. Mit unserer Leidenschaft für diese Räder, den herausragenden Fahreigenschaften und die Qualität der Bikes werden wir auch Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. pm

