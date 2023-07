Feiern, testen, sparen: Das Gehl Rad-Center feiert Jubiläum

Das Gehl Rad-Center feiert 20 Jahre am jetzigen Standort in der Lise-Meitner-Straße 6 in Augsburg und bietet tolle Jubiläumsaktionen.

20 Jahre – so lange findet man das Gehl Rad-Center bereits an dem Geschäftsstandort in der Lise-Meitner-Straße 6 im Augsburger Gewerbegebiet am Kobelweg. Doch die Gehls bieten schon weitaus länger ihr Fahrradwissen in Augsburg an: Vor 104 Jahren gründete 1919 Max Gehl den Laden in der Ulmer Straße 24. Angefangen mit 20 Fahrrädern, ist das Sortiment bis heute im Jahr 2023 rund 2000 Fahrräder angewachsen.

Das Geschäft floriert und wird auch heute noch von der Familie geführt. In vierter Generation sorgt Geschäftsführer Max Gehl dafür, dass die Kundinnen und Kunden mit hochwertigen Fahrrädern ausgestattet sind: „Oft ist es so, dass wir es sind, bei denen Eltern das erste Fahrrad für ihr Kind kaufen. Darauf folgen Jugendräder oder dann auch die Erwachsenenvarianten – es ist schön, zu sehen, dass man uns seit Jahren Vertrauen schenkt und man mit unserer Arbeit zufrieden ist“, erklärt der Inhaber.

E-Bike Roadshow am 8. Juli 2023 Gehl Rad-Center in Augsburg

Das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen an der Lise-Meitner-Straße wird dementsprechend gefeiert. Gehl bietet im Zeitraum von Donnerstag, 6., bis Samstag, 15. Juli, unterschiedliche Jubiläumsaktionen an. Besonderes Highlight wird die große E-Bike-Roadshow am Samstag, 8. Juli. „Wir bekommen Besuch vom Bulls-Truck. Im Gepäck hat er aktuelle Modelle. Neben unserem Verkaufsteam stehen Fachberaterinnen und -berater von Bulls für Fragen zur Verfügung. Außerdem kann man natürlich Probe fahren“, sagt Gehl. Neben der Roadshow gibt es über den gesamten Aktionszeitraum zahlreiche Preisaktionen. „Wir freuen uns, wenn unsere Kundinnen und Kunden mit uns feiern – kommen Sie vorbei!“

Beim Rad-Center Gehl wartet aber natürlich nicht nur die Marke Bulls – auch Pegasus, VELOdeVille, KTM, i:SY und vieles mehr ist in der umfangreichen Auswahl zu finden. „Damit wir für alle Ansprüche etwas Passendes finden, besteht unser Sortiment zur Hälfte aus E-Bikes und zur anderen aus herkömmlichen Fahrrädern, die mit Muskelkraft betrieben werden. Beides hat seine Berechtigung und bringt viel Spaß“, betont der Geschäftsführer. Und Freude hat man garantiert, wenn man mit dem Zweirad den Sommer erleben kann. Ob zur Eisdiele, an den See oder ein Familienfahrradausflug – auf zwei Rädern fährt es sich am besten.

