Demenzfreundliche Apotheken

Anlaufstellen in der Region für Betroffene und Angehörige

In Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen startet das Projekt „Demenzfreundliche Apotheke“. Die teilnehmenden Apotheken bieten unterstützende Beratung für Menschen mit Demenzerkrankung und deren Angehörige an.

„Sinn und Zweck dieses Projekts ist es, Demenzkranken und deren Angehörigen ein niedrigschwelliges Hilfsangebot machen zu können“, sagt Dominik Weigl, Apotheker und Pressesprecher der Apotheken im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. „Die Angebote an sich gibt es bereits. Durch die Einbindung der Apotheken wird der Zugang nochmals erleichtert.“

Die an dem Projekt teilnehmenden Apotheken absolvieren eine spezielle Schulung und führen damit das nach außen erkennbare Logo als ‚Demenzfreundliche Apotheke’.

Lob für das Projekt

Der Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt Dr. Christian Scharpf schätzt das Engagement der Apotheken: „Die Beratung pflegebedürftiger Menschen und deren Angehöriger ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Ich freue mich sehr, dass sich auch die Ingolstädter Apotheken mit dem Fokus auf Demenzkranke engagieren und Betroffenen wertvolle Unterstützung bieten. Im Namen der Bürgerinnen und Bürger danke ich für dieses Angebot.“

In Neuburg-Schrobenhausen zeigt sich Landrat Peter von der Grün begeistert vom Start des Projekts in der Region: „Unser bereits vielfältiges Beratungs- und Hilfesystem gewinnt durch das Projekt ‚Demenzfreundliche Apotheke’ einen weiteren wichtigen Baustein in der Versorgung älterer Bürger hinzu.“

Für Eichstätts Landrat Alexander Anetsberger ist das Projekt ebenfalls eine wertvolle Bereicherung für die Region: „Ich begrüße es sehr, dass nun auch zahlreiche Apotheken im Landkreis Eichstätt dem Projekt „Demenzfreundliche Apotheke“ beitreten.“

Das Projekt „Demenzfreundliche Apotheke“ startete im Jahr 2014 auf Initiative des Qualitätszirkels Pharmazeutische Betreuung Augsburg der Bayerischen Landesapothekerkammer und der Alzheimer Gesellschaft Augsburg.

Mit Ingolstadt und den Landkreisen Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen nehmen aktuell Apotheken in elf Städten und 18 Landkreisen an dem Projekt teil.

Teilnehmenden Apotheken in Neuburg-Schrobenhausen:

Apotheke der Barmherzigen Brüder, Bahnhofstr. 107, 86633 Neuburg a. d. Donau

der Barmherzigen Brüder, Bahnhofstr. 107, 86633 Neuburg a. d. Elisen-Apotheke, Ingolstädterstr. 16, 86633 Neuburg a. d. Donau

Weitere Informationen

www.wipig.de

Text: blak/oH