140 Wohnungen in der Fuggerei - diese Frau verwaltet sie

Adriana Fackelmann kümmert sich um die Wohnungen, Häuser, Wasser, Strom und Heizung in der Fuggerei. Welche Besonderheiten es dabei gibt, hat sie uns verraten...

„Die Fuggereibewohner sind die Seele der Fuggerei“, erklärt Adriana Fackelmann. Sie verwaltet die Immobilien der Fuggerei.

Kurz zusammengefasst:

Aufgabe : Verwaltung der Immobilien

: Verwaltung der Immobilien Persönliches Detail: Adriana Fackelmann schätzt seit 2002 die Vielfalt und das selbstständige Arbeiten innerhalb ihres Aufgabengebietes.

schätzt seit 2002 die Vielfalt und das selbstständige Arbeiten innerhalb ihres Aufgabengebietes. Lieblingsort: „Eigentlich ist die Fuggerei im Gesamten mein Lieblingsplatz. Empfehlen kann ich aber auf jeden Fall einen Spaziergang durch die Gassen und den Park.“

Wie ein Vermieter: Adriana Fackelmann verwaltet die Häuser der Fuggerei

Adriana Fackelmann kennt jeden Bewohner persönlich. Denn sie übergibt die Schlüssel an die neuen Mieter. Treten dann Probleme bei Wasser oder Strom auf, wird sie angerufen. Als Verwalterin der Immobilien hat sie immer ein waches Auge auf die 140 Wohnungen, die sich auf die 67 Fuggereihäuschen verteilen. Dabei übernimmt sie die klassischen Aufgaben eines Vermieters. Übrigens auch außerhalb der Fuggerei, denn die Fuggerschen Stiftungen vermieten rund ein Dutzend Wohnungen auf dem normalen Wohnungsmarkt.

Eine Besonderheit in der Fuggerei ist, dass sie jeden Monat den Heizungsverbrauch ablesen lässt und dies in Rechnung stellt. Die Bewohner wissen so, was sie monatlich zu zahlen haben und laufen nicht Gefahr, am Ende des Jahres eine große Nachzahlung leisten zu müssen. Auch die Versicherungen hat sie im Blick. Denn ja, auch die Fuggerei muss versichert sein: egal ob gegen Feuer-, Elementarschäden oder die Kfz-Versicherungen der Fahrzeuge. Sie betreut außerdem die zehn Kassendamen der Fuggerei. Diese sind die erste Visitenkarte der Fuggerei; deshalb musst die Auswahl sorgsam getroffen werden.

