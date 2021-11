Betten Haug in Gersthofen hat neu eröffnet

Gersthofen hat ein Traditionsgeschäft wieder! Elisabeth Schmid ist die neue Inhaberin von Betten Haug. Wann das Geschäft in Zukunft geöffnet hat, lesen Sie hier.

Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Kissen ist, seine Bettdecke reinigen lassen möchte oder fachkundige Beratung für die Wahl der richtigen Matratze benötigt, ist in Gersthofen nun (wieder) bei Betten Haug an der richtigen Adresse. Das traditionsreiche Geschäft hat nach einem dreijährigen Leerstand jetzt eine neue Besitzerin: Die 23-jährige Elisabeth Schmid hat das Bettenfachgeschäft von der bisherigen Besitzerin Traudi Lenz übernommen.

Die feierliche Eröffnung fand am vergangenen Wochenende statt. Am Samstag öffnete Elisabeth Schmid zum ersten Mal ihre Türen und hieß die neugierigen Kundinnen und Kunden willkommen, einen Tag später fand ein großer Schau-Sonntag statt. „Die Eröffnung war ein voller Erfolg!“, freut sich Schmid über den gelungenen Start ihres Geschäftes.

Fachkundig beraten werden Kundinnen und Kunden bei Betten Haug in Gersthofen. Foto: Oliver Reiser

Der jungen Inhaberin liegt das Unternehmertum im Blut. Sowohl Großvater Franz Schmid als auch Vater Michael haben in Gersthofen eigene Unternehmen gegründet, einen Holzbau-Betrieb und eine Firma für Kachelofen-Bau. Deshalb ist es nur naheliegend, dass die 23-Jährige nun schon in jungen Jahren ihr eigenes Geschäft eröffnet.

Betten Haug hat am Freitag und Samstag geöffnet

Elisabeth Schmid hat zunächst eine Ausbildung zur Fahrzeugsattlerin als Kammerbeste abgeschlossen, ein halbes Jahr in Kanada verbracht und eine zweite Ausbildung zur Raumausstatterin erfolgreich absolviert. In diesem Beruf wird sie auch weiterhin für vier Tage die Woche arbeiten, sodass Betten Haug zunächst nur freitags und samstags geöffnet hat.

In zwei Verkaufsräumen finden Kundinnen und Kunden in Zukunft alles, was für einen erholsamen Schlaf benötigt wird: Betten, Matratzen, Kissen, Decken und vieles mehr. Nebenan ist die Bettenreinigung untergebracht sowie eine Werkstatt, in der Schmid Polsterarbeiten erledigt. So lohnt sich ein Besuch bei Betten Haug bei jeder Frage rund ums Thema Schlafen.