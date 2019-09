Anzeige

Bürgersaal Stadtbergen: Viel für Kulturbegeisterte

weitere anzeigen weniger anzeigen

Mit jeder Menge interessanten Konzerten, Vorträgen, Kabarett, Theater und vielem mehr ist das umfangreiche Programm des Bürgersaals Stadtbergen gefüllt.

Der Bürgersaal in Stadtbergen hat mit seinem neuen Programm allen Kulturbegeisterten wieder eine Menge zu bieten. Dabei sind Gastspiele aus den verschiedensten Genres zu erleben: Konzerte, Vorträge, Kabarett, Tanz und vieles mehr. Hier einige ausgewählte Höhepunkte:

Das „Theater Fritz und Freunde“ verzaubert mit „Die kleine Hexe“ am 29. September um 15 Uhr.

Auf einen Abend voller Boogie Woogie bis hin zum traditionellen Blues darf man sich bei dem Konzert mit „The Mojo Six“ freuen. Er ist am 2. Oktober, um 20 Uhr.

„Simply the best – Soul meets Travestie!“ ist am 12. Oktober um 20 Uhr bei dem Konzert von „Soul Stadl“ zu erleben.

Bairisch-Steirischer Folg

Der Sound der Band „BlankWeinek“ ist eine Verbindung von Bairisch-Steirischem Folk und Chanson. Sie gastiert am 8. November um 20 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen.

Ein unvergessliches Konzerterlebnis mit einer Hommage an Leopold Mozart verspricht das Programm „Mozart on Parade“ mit „Brasspur“ am 15. November um 19.30 Uhr zu werden.

„Mozart meets Haydn“ heißt es mit „Bader & Friends“ am 15. Dezember um 18 Uhr.

Neujahrskonzerte mit „CASH-N-GO“

Traditionell zum Jahresauftakt entführt am 3. und 4. Januar um 19 Uhr und am 5. Januar um 18 Uhr „CASH-N-GO“ bei Neujahrskonzerten in die Welt des A-cappella-Gesangs.

„Rauhnacht – jede Katastrophe beginnt mit einem guten Vorsatz“ ist das Motto des Konzerts am 26. Januar um 20 Uhr mit Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid. Am 5. März um 20 Uhr sind sie mit „Da Billi Jean is ned mei Bua“ zu erleben.

„The Presley Family“ ist am 28. März mit dem Programm „Spring Feeling 2020“ auf der Bühne. (bif)