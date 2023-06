Das Ferienland Donauries erleben

Lange haben die ersten sommerlichen Tage auf sich warten lassen, doch nun macht sich der Sonnenschein überall breit. Besonders im Ferienland Donauries. Jetzt sind die Bedingungen perfekt, um das Ferienland zu Fuß oder mit dem Rad zu erkunden und zu erleben.

Ob Erholungssuchender oder Aktivurlauberin, ob Naturliebhaberin oder Stadtbummlerin, ob Familienmensch oder Sportlerin – in der Urlaubsregion DONAURIES findet jeder sein Glück. Dichte Wälder, idyllische Pfade, weite Heidelandschaften, verschlungene Flüsse, schöne Städte und Dörfer, der einzigartige Rieskrater: Im Ferienland Donauries wartet eine unschätzbare Vielfalt nur darauf entdeckt zu werden.

Zwischen Donau und Lech

Donau und Lech prägen mit ihren Urstromtälern den Süden der Region. Auf Schwäbischer und Fränkischer Alb beeindrucken die typischen Wacholderheiden. Landschaftlicher Höhepunkt ist jedoch zweifellos der Meteoritenkrater Ries. Vor rund 14,5 Millionen Jahren aus einer kosmischen Katastrophe entstanden, bietet das Ries die einzigartige Möglichkeit, ein spannendes Kapitel der Erdgeschichte hautnah zu erleben. Speziell ausgebildete Natur- und Landschaftsführer bieten altersgerecht aufbereitete Streifzüge und Führungen durch den Geopark Ries an. Wie ein Meteoriteneinschlag Berge versetzt, ist in sechs Erlebnis-Geotopen zu bestaunen, die auf ausgewiesenen Lehrpfaden entdeckt werden können.

Foto: Ferienland Donau-Ries e.V.

Vielfalt im Ferienland Donauries

Herzlich willkommen im Ferienland Donauries sind Menschen, die spannende Geologie erfahren und kulturelle Vielfalt erleben möchten, Menschen, die durch Städte voller Geschichte schlendern, zauberhafte Bauwerke erkunden und kulinarischen Köstlichkeiten begegnen wollen. Zahlreiche Wanderwege führen durch die abwechslungsreiche Landschaft der Region und laden dazu ein, die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt hautnah zu erleben. Wer etwas schneller unterwegs sein möchte, ist auf dem gut ausgebauten Radwegenetz im Ferienland Donauries genau richtig. Über 1.000 Kilometer ausgeschilderte Radwege führen von der Donau-Lech-Region über die Monheimer Alb und das Nördlinger Ries bis zur Schwäbischen Alb.

Städtetour durch das Ferienland Donauries

Prachtvolle Kirchen und Schlösser, Türme und Stadtmauern, gepflegte Bürgerhäuser – im Ferienland Donauries gibt es gleich neunmal sagenhafte Städte zu entdecken. Einzigartig ist nicht nur Nördlingen mit seinem komplett erhaltenen Stadtmauerring und dem Türmer auf dem "Daniel". Auch in Bopfingen, Harburg und Höchstädt sowie in Monheim, Rain und Wemding finden sich zahlreiche Zeugnisse der Geschichte. Fachwerkhäuser und Barockfassaden – die einst konfessionell-geteilte Residenzstadt Oettingen spiegelt viele Epochen wider. Nicht nur die Lage am Zusammenfluss von Donau und Wörnitz, auch die romantische Prachtstraße im Herzen Donauwörths zeugt vom Reichtum und der Bedeutung der ehemals Freien Reichsstadt.

Foto: Ferienland Donau-Ries e.V.

Ferien vor der Haustür

Das Ferienland Donauries bietet ein einzigartiges Urlaubserlebnis. Die zahlreichen Freizeit- und Erlebnisangebote richten sich aber nicht nur an Touristen, sondern auch an Einheimische aus dem Landkreis Donau-Ries und Umgebung.

Radfahren

Durch die Corona-Pandemie hat das Thema Radfahren nochmal deutlich an Interesse gewonnen. Tagesausflüge mit dem Fahrrad stehen hoch im Kurs. Dabei muss man nicht weit fahren, auch das Ferienland Donauries lädt zu Tagestouren ein. Wer markante Felsstrukturen, Wasserläufe und historische Bauten erleben will, der muss nicht weit wegfahren. Im Ferienland Donauries gibt es zahlreiche Touren, die Erholung und Erleben versprechen, ohne stundenlang im Auto zu sitzen. Wer es etwas anspruchsvoller möchte, der kann beispielsweise die Monheimer Alb erklimmen. Die 65km lange Tour wartet mit insgesamt 600 Höhenmeter auf, ist aber auch für Ungeübte gut zu meistern. Von Donauwörth aus führt der Weg über Harburg und Alerheim nach Wemding. Über Otting führt die Strecke nach Monheim. Von der Jurastadt geht es über Buchdorf und Kaisheim zurück nach Donauwörth. Unterwegs warten neben zahlreichen Gastronomen auch schöne Ausflugsziele auf die Besucher.

Foto: Ferienland Donau-Ries e.V.

Wandern

Himmlische Aussichten: Schritt für Schritt geht es durch das Ferienland Donauries. Die Wanderungen durch Natur und Kultur versprechen spannende Erlebnisausflüge und Entdeckungen. Wer für einen Tagesausflug auf der Suche nach schönen Rundwanderungen ist, der ist im Donauries genau richtig.

Familienzeit

Sie wollen etwas mit der ganzen Familie unternehmen, wissen aber nicht so richtig was? Dann ist das Ferienland Donauries die perfekte Adresse. Von der Eselwanderung durch den Rieskrater bis zur Storchenführung in Donauwörth oder Oettingen. Vom Skaterpark bis zur Kletterhalle mit Bouldern. Von der Bootsfahrt auf der Wörnitz bis zum Freibad am Waldsee. Von der Lauschtour bis zu den Schlossdetektiven. Hier gibt es jede Menge Spiel, Spaß, Spannung und Unterhaltung.

Direkt zur Homepage www.ferienland-donau-ries.de