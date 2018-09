Anzeige

Das Gestüt Wagner lädt ein zum Koppelfest

Die Band "Traveling Bones" spielt am 15. September 2018 beim Koppelfest in Holzheim

Yee-haw und „hü hott“: Am 15. und 16. September gibt es auf dem Gestüt Wagner in Holzheim Live-Musik und viele Attraktionen

Imposant und anmutig, zottelig und niedlich – egal ob groß oder klein, Pferde sind einfach wunderbare Tiere. Und so zelebriert man auf dem Gestüt Wagner in Holzheim diese ganz besondere Verbindung zwischen Ross und Reiter beim diesjährigen Koppelfest.

Live-Musik von „Traveling Bones“

Los geht es am Samstag, 15. September, mit einem Live-Musik-Abend. Die Band „Traveling Bones“ spielt ab 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Tische können per Mail an svh-reiten@gmx.de reserviert werden.

Moderne Countrymusik und Klassiker

Die „Traveling Bones“ sind eine fünfköpfige Formation aus dem Dillinger Landkreis, die nun schon seit über zehn Jahren besteht. Das abwechslungsreiche Repertoire umfasst sowohl die traditionelle als auch die moderne Countrymusik, so dass von den alten Klassikern von Willi Nelson, Dolly Parton, Jonny Cash oder den Eagles bis zu Nummern von Shanaia Twain, Garth Brooks, Daniel Rucker und vielen mehr alles vertreten ist.

Für das leibliche Wohl der Gäste ist in gewohnter Weise mit einer vielfältigen Speisekarte, die vegetarische- und Fleischgerichte umfasst, bestens gesorgt.

Reiterflohmarkt und Showprogramm

Der Reiterflohmarkt ist schon längst kein Geheimtipp mehr für Pferdefreunde im Landkreis. Dieses Mal findet er am Sonntag, 16. September, ab 11 Uhr statt (Anmeldung unter Telefon 0173/7055710 oder im Internet svh-reiten@gmx.de). Die Standgebühr beträgt fünf Euro inklusive einem Freigetränk.

Zum Mittagessen ab 12 Uhr serviert das Team warme und deftige Speisen. Es gibt ebenso ein großes und vielfältiges Kuchenbuffet.

Das Showprogramm startet ab 14 Uhr. Die Reiter des Gestüts sorgen für beste Unterhaltung bei einer Ponyrallye, Kutschfahrten, Ponyreiten und spektakulären Reitervorführungen.

Das Festprogramm

Samstag, 15. September

- 19 Uhr: Einlass

- 20 Uhr: Live-Musik mit der Band „Traveling Bones“ Eintritt: zwei Euro Bei Bedarf beheizte Halle, für das leibliche Wohl ist gesorgt

- Tischreservierung für das Konzert und bei Interesse am Reiterflohmarkt per E-Mail an svh-reiten@gmx.de

Sonntag, 16. September

- 11 Uhr: Reiterflohmarkt

- 12 Uhr: Mittagessen

- 14 Uhr: großer Ponytag mit buntem Programm: Reitvorführungen, Ponyrallye für Kinder, Kutschfahrten, Kaffee und Kuchen

pm/herk