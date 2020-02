Anzeige

Die Hochzeit als echtes Highlight

Auch die Beleuchtung für das Jawort will gründlich geplant sein

Von der Höhe der Hochzeitstorte über die Farbe der Tischdekoration bis zu den Einladungskarten: Angehende Eheleute planen noch das kleinste Detail haargenau. Schließlich soll der schönste Tag im Leben perfekt gelingen und unvergesslich bleiben. Dennoch wird häufig ein besonders wichtiger Faktor für die Dekoration übersehen: die Beleuchtung. Dabei prägt das Licht wesentlich die Stimmung im Festsaal. Die energiesparende und vielseitige LED-Technik bietet dabei viel Freiraum für Kreativität.

Auf Pinterest-Hochzeitsschnappschüssen sieht man sie derzeit überall. Pendelleuchten mit sogenannten Vintage-Lampen, die mit LEDs die Optik und warme Lichtfarbe der klassischen Glühlampe imitieren, liegen im Trend. Diese Form der Beleuchtung eignet sich sowohl für moderne, rustikale aber auch elegante Hochzeitsthemen. Neben verschiedenen Formen wie Globen, Kolben und Kerzen gibt es dimmbare Versionen und sogar eine edle, matte Optik. In Sachen Romantik zählen Kerzen zu den Dekorationsfavoriten. Echte Wachslichter können bei einer fröhlichen Feiergesellschaft, erst recht mit Kindern und Haustieren, jedoch schnell zur Gefahrenquelle werden. Wer dennoch nicht auf das warme Strahlen von Kerzen verzichten möchte, kann zu LED-Goldlichtern greifen. Mit ihrer Goldbeschichtung erzeugen diese Leuchtmittel ein sehr warmes Licht - ähnlich dem einer Kerze - und sind dabei für die anwesenden Gäste vollkommen sicher.

Mit leuchtenden Schriftzügen lassen sich zudem verschiedene Elemente wie die Fotoecke, das Buffet oder auch die Initialen des Brautpaares gestalten. Geeignet für individuelle Lichtzeichnungen sind flexible Lichtbänder. Durch spezielle Stanzungen lässt sich der Streifen in engen Winkeln biegen und zaubert so beleuchtete Schriftzüge. Findet die Hochzeitsfeier im Freien oder in einem Pavillon statt, können Outdoor-Lichterketten nicht nur Zäune, Büsche oder Bäume schmücken, sondern auch Blumengestecke, Tischdekorationen oder sogar die Hochzeitstorte verschönern. So kann man beispielsweise Baumstämme mit Outdoor-Lichterketten umwickeln, um an ihnen Familienfotos oder andere Dekorationsgegenstände anzubringen. Ebenfalls gut geeignet für die Beleuchtung einer Trauung oder Feier im Außenbereich sind mobile Akkuleuchten. Mit ihnen lässt sich jeder Winkel inszenieren.

Text: djd/oH