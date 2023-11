Der Donauwörther Weihnachtsduft öffnet am Donnerstag, 23. November

Zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen wie der Donauwörther Plätzleweg starten in Donauwörth

Der Duft nach Lebkuchen, Glühwein und Zimtstangen: Ach wie schön ist die Weihnachtszeit! Nun hat das Warten endlich ein Ende. Am 23. November eröffnet Oberbürgermeister Jürgen Sorré feierlich den Donauwörther Weihnachtsduft. An vier verlängerten Wochenenden erleben die Besucher und Besucherinnen immer mittwochs bis sonntags von 16 bis 20.30 Uhr neue Aktionen, Altbewährtes, Highlights und ein tolles Kinderprogramm entlang des Plätzlewegs. Um 17 Uhr startet der Rundgang mit den Ehrengästen am Liebfrauenmünster, musikalisch begleitet von den Daitinger Alphornbläsern. Über das Plätzle an der Freilichtbühne an dem von 16 bis 18 Uhr Ponyreiten angeboten wird, geht es weiter über das Rathausplätzle von Peter Alt. Hier spielt ab 18 Uhr die Stadtkapelle.

Eröffnung des Plätzlewegs

Am Fischerplatz folgt dann die offizielle Eröffnung des „Donauwörther Plätzlewegs“ bei der energie schwaben Schlittschuhbahn und DONwud. Auf der Bühne startet das internationale Programm um 17.30 Uhr mit der indischen Tanzgruppe Kathak Raaga, die dann ab 18.30 Uhr von der Countryband Revelstoke abgelöst wird. Nach der Eröffnung ist bis 17. Dezember immer mittwochs bis sonntags von 16 bis 20.30 Uhr an den verschiedenen Plätzle was geboten, für die Kinder gibt es immer von 16 bis 18 Uhr ein besonderes Programm. Während die Kinder beispielsweise beim Plätzle an der Freilichtbühne basteln, die wollig-weiche Schäfchen besuchen oder auf dem Pony reiten, haben die Erwachsenen die Möglichkeit, sich bei einer guten Tasse Glühwein oder bei einer Feuerzangenbowle zu treffen oder sich bei der Eisstockbahn auszutoben. Ein ganz besonderes Highlight ist das Wochenende vom 24. bis 26. November bei DONwud. Am 24. November sorgt von 18 bis 20.30 Uhr das Balalajka Quartett für eine schöne Stimmung. Am Samstag, den 25. November geht es gruselig zu in der Donauwörther Innenstadt. Die Bayerwoid Deifen statten der Stadt wieder einen Besuch ab. Mit ihren wunderbaren überdimensionalen großen Holzmasken vertreiben sie die bösen Geister und freuen sich auf jeden der ihnen wohlgesonnen ist. Ab 19 Uhr geht´s dann heiß her. Hier wird die Samba Truppe Tropical zu tollen Sambaklängen ihr Können zeigen. Wer es sportlich mag, der besucht die energie schwaben Schlittschuhbahn über der kleinen Wörnitz, die jeden Tag dazu einlädt Runden zu drehen und Spaß zu haben. Kreativ geht es beim Weihnachtsplätzle am Münster zu. Auch hier laden Kreativ- und Schmankerlhütten zum Genießen und Verweilen ein. Außerdem können hier die Lose für das Weihnachtsgewinnspiel bei den Johannitern erworben werden, als Hauptpreis lockt ein weißer Opel Corsa Elegance 1.2.

Die Stationen des Donauwörther Plätzlewegs. Foto: CID

Der Nussmärtel kommt

Wer zudem noch eine fotografische Weihnachtsgrußkarte machen möchte oder Fragen zum Thema Nussmärtl hat, ist beim Nikolausplätzle am Tanzhaus bestens aufgehoben. Dort wartet am 23., 24. und 25. November, von 16 bis 18 Uhr, der Nussmärtl höchstpersönlich auf die Kinder und steht für gemeinsame Bilder und natürlich auch für Fragen gerne zur Verfügung. Neben Bratwürste essen, Glühwein trinken und musikalischen Auftritten lauschen gibt es auch noch viel zu sehen, ganz besonders die leuchtenden und funkelnden Dekorationen in der ganzen Stadt. Wer sich von dem Zauber der schön dekorierten Schaufenster berieseln lassen will und so richtig die Weihnachtsidylle genießen möchte, kann am 25. November, von 16 bis 18 Uhr, eine Kutschfahrt vom Weihnachtsplätzle bis hin zum Dekoplätzle in der Bahnhofsstraße und wieder zurück machen.

Weitere Infos zum Donauwörther Weihnachtsduft unter www.donauwoerther-weihnachtsduft.de