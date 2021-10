Der FCA in Dortmund: Dieses Ergebnis tippt Andi Zeqiri

Nach dem 0:3 in Freiburg mussten die Kicker des FC Augsburg viel Kritik einstecken. Neuzugang Andi Zeqiri ist vor der Partie in Dortmund trotzdem optimistisch.

Rafal Gikiewicz konnte einem leidtun. Der FCA-Keeper stemmte sich mit aller Macht gegen die Niederlage beim SC Freiburg. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass die Fuggerstädter im Breisgau baden gingen.

Rabenschwarz – wie die Auswärtstrikots der Augsburger – war der Wahlsonntag für das Team um Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verlaufen. Mit 0:3 lag man schon zur Pause zurück, ein unionsgleiches Debakel bahnte sich an.

Nach dem Wechsel wurde es etwas besser, dennoch hätte der Sieg der Freiburger auch noch höher ausfallen können. So blieb es bei den drei Treffern Differenz – ein Qualitätsunterschied, den auch Ex-FCA-Angreifer Sascha Mölders als TV-Experte nahtlos anerkannte. So waren die Augsburger ein gern gesehener Gast bei der Abschiedsvorstellung des Heimteams in ihrer traditionsreichen Spielstätte an der Dreisam.

Viel Historie hat auch das nächste Stadion zu bieten, in dem die Rot-Grün-Weißen auflaufen werden. Denn bei der Borussia aus Dortmund muss man wieder auswärts ran. Die Schwarz-Gelben verloren am Wochenende ebenfalls. Das 0:1 in Mönchengladbach bedeutete einen frühen Rückschlag im Titelrennen.

Mit dementsprechend Wut im Bauch dürften die Westfalen die bayerischen Schwaben empfangen. Letztere müssen aber punkten, um nicht auf einen Abstiegsplatz abzurutschen.

Andi Zeqiri, Neuzugang und Leihspieler vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion, ist dahingehend optimistisch. "Wir ringen den BVB nieder, feiern unseren ersten Auswärtssieg und entführen drei Punkte aus Dortmund", sagt der Stürmer, der sich auf einen 2:1-Auswärtscoup seines neuen Vereins festlegt. Auf welchen Ausgang der 22-jährige Schweizer bei den restlichen Partien tippt, zeigt unser Doppelpack-Profi-Tipp.

Andi Zeqiri soll die Offensive des FC Augsburg beleben. Der 22-Jährige ist schweizer Nationalspieler und spielte eins in der Jugend von Juventus Turin.

1. FC Köln – SpVgg Greuther Fürth 2:0

"Köln gewinnt zum Auftakt des Spieltages gegen Fürth, der Aufsteiger wartet damit weiter auf seinen ersten Saisonsieg."

VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach 1:1

"Im Spiel zwischen den Wölfen und den Fohlen gib es keinen Sieger, die Partie endet unentschieden."

VfB Stuttgart – TSG 1899 Hoffenheim 0:1

"Im baden-württembergischen Duell setzt sich Hoffenheim beim VfB knapp durch."

Hertha BSC – SC Freiburg 2:2

"Zwischen Hertha und Freiburg fallen vier Tore, einen Sieger gibt es allerdings nicht."

RasenBallsport Leipzig – VfL Bochum 2:0

"Leipzig gewinnt im Abendspiel gegen Aufsteiger Bochum und klettert in der Tabelle weiter nach oben."

1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin 1:1

"In einem ausgeglichenen Spiel zwischen Mainz und Union Berlin heißt es am Ende 1:1."

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt 3:1

"Nach fünf Unentschieden in Folge verliert Frankfurt beim FC Bayern."

Arminia Bielefeld – Bayer 04 Leverkusen 0:3

"Leverkusen gewinnt zum Abschluss des Spieltages souverän in Bielefeld und bleibt erster Verfolger der Bayern."