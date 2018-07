Anzeige

Gesangverein spielt Musical

Den kleinen grünen Drachen mit den gelben Flügeln und dem gelben Bauch kennen und lieben nicht nur Kinder. Er kämpft und lebt für die Liebe und die Freundschaft und berührt die Herzen auf der ganzen Welt. Nun bringt der Kinder- und Jugendchor „Frohsinn“ aus Wiesenbach das Musical „Tabaluga“ auf die Bühne.

Bereits seit Monaten proben die Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit viel Freude und Feuereifer die weltberühmten Lieder von Peter Maffay und die dazugehörigen Choreographien. Erzählt wird dabei die Geschichte vom kleinen Drachen Tabaluga, der, wie alle Drachen, Feuer spucken kann. Die Drachen haben mit der Wärme und Kraft ihres Feuers seit jeher die Welt davor bewahrt, in Kälte und Stille zu erstarren. Eines Tages bedroht Arktos die Welt und will alles Leben in Eis hüllen. Alle Hoffnung ruht nun auf dem jungen Drachen Tabaluga, dem letzten verbliebenen Hüter des Feuers. Er muss sich auf eine weite Reise begeben, um Arktos zu finden und zu besiegen. Dabei begegnet er fantastischen Dingen und Wesen und entdeckt ein lange verlorenes Gefühl wieder. Wie die Geschichte ausgeht, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Nur so viel vorab: es ist eine spannende Geschichte, die das Herz berührt. Der Kinder- und Jugendchor wird geleitet von Petra Steck – und das bereits seit 1999. In den vergangen Jahren brachte der Chor unter anderem die Musicals „Cats“, „Grease“ und „We will rock you“ auf die Bühne. Dabei haben sie ihr Publikum jedes Mal begeistert. Dass sie nun bereits ihr insgesamt fünftes Musical aufführen, zeigt die Begeisterung aller Mitglieder für die Bühne. Nach langem Proben und den Arbeiten am Bühnenbild und den Kostümen ist es nun am Freitag, 20. Juli, endlich soweit und das Musical „Tabaluga“ feiert im Gasthof Adler in Oberwiesenbach Premiere. Der Eintritt ist frei – der Chor freut sich über freiwillige Spenden. frein

