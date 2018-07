Anzeige

Hier spielt die Musik

Am kommenden Wochenende heißt es wieder auf dem Dorfplatz in Oberbleichen: „Hier spielt die Musik!“ Der Musikverein Bleichen lädt zum Sommerfest ein, das am Samstag, 7. Juli, um 19.30 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich eröffnet wird.

Geboten ist anschließend ein Stimmungsabend mit dem Musikverein Alteshausen. Der Sonntag, 8. Juli, beginnt mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr – musikalisch umrahmt vom Musikverein Klosterbeuren. Anschließend stehen der Frühschoppen und ein reichhaltiger Mittagstisch auf dem Programm. Um 13 Uhr läutet die Jugendkapelle Günztal mit einer Serenade den Nachmittag ein. Hier können sich die Besucher auf Kaffee und selbstgemachte Kuchen freuen. Für die kleinen Besucher ist bunte Unterhaltung geboten. Die Firmlinge haben ein Kinderprogramm auf die Beine gestellt, es gibt Kinderschminken und der Kindergarten lädt zum Bummel über den Bazar ein. Ab 19 Uhr spielt dann der Musikverein Neuburg zum gemütlichen Festausklang auf. Bei schlechtem Wetter Festzeltbetrieb!

Das Festprogramm im Überblick

Samstag, 7. Juli: 19.30 Uhr: Traditioneller Bieranstich Stimmungsabend mit dem Musikverein Aletshausen

Sonntag, 8. Juli: 9 Uhr: Festgottesdienst umrahmt vom Musikverein Klosterbeuren mit anschließendem Frühschoppen und Mittagstisch 13 Uhr: Serenade mit der Jugendkapelle Günztal, Kaffee und Kuchen 19 Uhr: Festausklang mit dem Musikverein Neuburg