Köstliche Leberknödelsuppe

Was Warmes, Deftiges und Altbewährtes für die kalten Tage

Zutaten für vier Personen

1 Zwiebel, klein

0,5 Bund Petersilie, gehackt

40 g Butter

5 Stück Semmeln, altbacken

200 ml Fleischbrühe, heiß

200 g Leberhack, (Rinderleber)

2 Eier, mittelgroß

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

0,5 TL Majoran

0,5 TL Semmelbrösel, nach Bedarf

1,5 l Fleischbrühe

2 EL Schnittlauch, frisch gehackt

Zubereitung

Die Zwiebel schälen und fein hacken. Butter in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel und Petersilie dazugeben und andünsten. Beiseite stellen. Die Semmeln klein schneiden, in eine Schüssel geben und mit der Brühe übergießen. Etwas durchziehen lassen, dann ausdrücken und zerpflücken. Die Leber dazugeben, Eier, Gewürze und Zwiebel-Petersilien-Mischung dazugeben. Alles gut verkneten. Bei Bedarf noch Semmelbrösel unter den Teig mischen. Etwa 20 Minuten lang durchziehen lassen. Mit nassen Händen Knödel formen und diese – je nach Größe – etwa 15 bis 20 Minuten lang in der heißen Fleischbrühe gar kochen. Mit frisch gehacktem Schnittlauch bestreut servieren. Tipp: Möchte man eine klare Brühe, so die Leberknödel erst in Salzwasser kochen und dann in die Fleischbrühe.

Guten Appetit!

Quelle: www.unsere-bauern.de