Wo Tradition auf Spektakel trifft

Das Bergfest Auerbach blickt auf ein halbes Jahrhundert Geschichte zurück. Zur 50. Auflage hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Von Vincent Aumiller

Der Seilerberg in Auerbach ist nicht nur Schauplatz für die Bergparty (siehe Seite links). Das wunderschöne Fleckchen im Westen Augsburgs beherbergt auch das Bergfest. Am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juli, werden wieder unzählige Besucher der Traditionsveranstaltung beiwohnen.

Der Festbetrieb startet am Samstag um 18 Uhr. Rund eine halbe Stunde später sorgt der Musikverein Rothtal für die musikalische Untermalung.

Der Sonntag geht zunächst besinnlich los. Die Bergmesse, zelebriert von Pfarrer Karl-Heinz Reichhart, beginnt um 10.15 Uhr und ist als fester Bestandteil des Bergfestes nicht mehr aus selbigem wegzudenken. Schon vor der Messe kann man sich bei frischen Getränken stärken, danach folgt der beliebte Frühschoppen samt musikalischer Begleitung durch den Musikverein Bonstetten.

Highland-Games als spektakuläres Highlight

Ab 14 Uhr haben sich die Veranstalter der „Interessen Gemeinschaft Bergfest Auerbach“ – bestehend aus Vertretern der SpVgg Auerbach/Streitheim sowie den Schnupfer- und Wanderfreunde Auerbach e.V. – etwas noch nie Dagewesenes einfallen lassen. Die stärksten Männer und Frauen von insgesamt zehn Vereinen aus dem Rothtal treffen sich zu den Highland-Games. Teams im Schottenrock werden in fünf Disziplinen um den Sieg wetteifern. Ob Sackhüpfen, Baumstammlaufen und Baumstammwerfen, Schubkarrenlaufen oder Strohsack-Schlagen – jede Menge Spaß und Spektakel scheint hier garantiert.

Wenn dann ab 17 Uhr der Musikverein Wörleschwang aufspielt, neigt sich das Fest so langsam seinem Ende zu. Dann heißt es: Vorfreude, denn die 51. Auflage kommt bestimmt.

Was sonst noch geboten ist

An beiden Tagen werden die Gäste mit allerlei kulinarischen Spezialitäten verwöhnt. Zudem stehen für die kleinen Besucher zwei Hüpfburgen zum Austoben bereit. Am Sonntag kann man darüber hinaus noch Oldtimertraktoren und Maschinen der Oldtimerfreunde Horgau bestaunen.

Und bei schlechtem Wetter ...

... wird das Bergfest einfach um eine Woche nach hinten geschoben. Neuer Termin ist dann das Wochenende 13./14. Juli. Sollte es zum Ausweichtermin kommen, spielt am Samstag der Musikverein Violau und am Sonntag die Musikvereine Bonstetten und Rothtal.