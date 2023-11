Aichach verwandelt sich 2023 in die Stadt der Lichter

Vom 18. November bis 24. Dezember 2023 beleuchten Laternen die Aichacher Innenstadt und es werden Glühwein-Gutscheine für den Christkindlmarkt verschenkt.

Wenn es am Samstag, 18. November 2023, dunkel wird, verwandelt sich Aichach in die „Stadt der Lichter“. Schon 2022 wurde die Innenstadt eine Woche lang von Laternen erhellt, 2023 können Besucherinnen und Besucher das Kerzenlicht sogar bis Weihnachten bewundern. Vor und in zahlreichen Geschäften sorgen ab der Dämmerung Laternen für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Im Dezember 2023 werden Glühwein-Gutscheine in den Geschäften verschenkt

Die Aktion wurde durch das bayerische Bauministerium gefördert. In diesem Rahmen wurden 58 Laternen-Sets angeschafft, die teilweise bis zu 70 Zentimeter hoch sind. Die Laternen leuchten am Oberen und Unteren Stadtplatz, in der Hubmann- und der Steubstraße, am Schlossplatz, am Tandlmarkt und in der Oberen Vorstadt.

Doch nicht nur wegen des Lichterzaubers kann man sich in der Adventszeit in Aichach auf ein besonderes Einkaufserlebnis freuen. Die Aktionsgemeinschaft Aichach (AGA) plant zu Weihnachten 2023 wieder ihre Glühweinaktion. Im Dezember verschenken die Aichacher Geschäftsleute bei einem Einkauf bis zum Heiligen Abend Glühwein-Gutscheine für den Christkindlmarkt.

Christkindlmarkt in Aichach 2023: Das ist geboten

Dieser findet von Freitag, 1. Dezember 20223, bis Samstag, 23. Dezember 2023, rund um das Rathaus in Aichachstatt. Regionale Schmankerl, ein vielfältiges Warenangebot und ein umfangreiches Bühnen- und Kinderprogramm warten auf die Besucherinnen und Besucher. Besonders für Kinder ist auf dem Christkindlmarkt der Rathaus-Adventskalender ein Highlight. Jeden Tag um 17.30 Uhr wird ein neues Türchen durch den Nikolaus geöffnet.

Wer durch Aichach bummelt, wird neben den täglichen Besorgungen auch bei Mode, Schuhe und Haushaltswaren fündig. Um in diesem Jahr einmal früh dran zu sein, kann man schon die ein oder anderen Weihnachtseinkäufe erledigen. Schmuck, Deko-Artikel oder eine neue Sport-Ausstattung machen sich immer gut als Geschenk.

Lesen Sie dazu auch

Nach dem Shoppen lohnt sich dann ein Abstecher zum Aichacher Christkindlmarkt. Dort kann man den Hunger stillen und ein, zwei Tassen Glühwein genießen, bevor es durch das stimmungsvoll beleuchtete Aichach wieder nach Hause geht.