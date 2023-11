Martinimarkt in Friedberg mit verkaufsoffenem Sonntag

Der Martinimarkt am 5. November 2023 ist der letzte von vier verkaufsoffenen Sonntagen in Friedberg. Hier gibt es Infos zu Öffnungszeiten, Parkplätzen und Bus-Shuttle.

Gute Tradition im November in Friedberg: Der „Martinimarkt“ mit verkaufsoffenem Sonntag lädt zum Bummeln, Flanieren und Shopping ein.

In diesem Jahr ist es am Sonntag, 5. November 2023, soweit. Von 10 bis 18 Uhr präsentieren die Standlleut’ ihr buntes Sortiment. Dieses reicht von exotischen Gewürzen, besonderen kunsthandwerklichen Unikaten über modische Accessoires bis zu klassischen Haushaltswaren. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt.

Ausgefallene Bonbon-Kreationen und vieles mehr gibt es beim Martinimarkt in Friedberg. Foto: Reinhold Ratzer

Verkaufsoffener Sonntag in Friedberg

Der Friedberger Einzelhandel leistet seinen Beitrag zum Rundumangebot in der Innenstadt und öffnet an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr die Türen. Interessierte Kunden können sich in Ruhe über besondere Trends und Neuheiten informieren und eventuell auch schon das ein oder andere Geschenk für Weihnachten sichern. Als Sonderprogramm lockt auf dem Marienplatz das Laternenfest mit Kreativmarkt des Aktivrings.

Auf dem Martinimarkt 2023 in Friedberg wird es wieder ein Kinderkarussell geben. Foto: Leon Ueberall

Kein Marktbummel ohne verdiente Pausen: Diese nutzt man am Besten zum Besuch eines der zahlreichen Restaurants und Cafés in der historischen Altstadt und genießt hier allerlei (süße) Köstlichkeiten und Spezialitäten der ansässigen Gastronomie. Je nach Wetter kommt auch schon der erste Glühwein zum Ausschank.

Besuch des Martinimarkts: Parkplätze und kostenloser Shuttle-Bus

Parkmöglichkeiten finden Gäste auf dem Volksfestplatz, am Bahnhof oder auf der Gerberwiese an der Afrastraße. Die Friedberger Altstadt ist jeweils fußläufig gut in wenigen Minuten zu erreichen. Aus den Ortsteilen und zurück verkehren wie gewohnt wieder kostenlose Shuttle-Busse. Den Service übernimmt die Firma Demmelmair.

Lesen Sie dazu auch

Linie Wulfertshausen/Stätzling/Haberskirch/Derching

Abfahrt Friedberg , Stadthalle Ost

, Ost Wulfertshausen , Kreisbauhof

, Kreisbauhof Wulfertshausen , Golling (Zusteigemöglichkeit für Fahrgäste aus Derching oder Haberskirch, die mit dem Linienbus 211 ankommen)

, Golling (Zusteigemöglichkeit für Fahrgäste aus oder Haberskirch, die mit dem Linienbus 211 ankommen) Wulfertshausen , Feuerhaus

, Feuerhaus Stätzling, Zachäuskirche

Stätzling, Gasthof zum Schloss

Rückweg in umgekehrter Reihenfolge bis Friedberg , Stadthalle West

Linie Harthausen/Paar/Wiffertshausen

Harthausen /Paar

/Paar Wiffertshausen, Hochglasbreiten

Friedberg , Wiffertshauser Straße

, Wiffertshauser Straße Ankunft Friedberg , Stadthalle Ost

, Ost Abfahrt Friedberg , Stadthalle West

, West Friedberg , Wiffertshauser Straße

, Wiffertshauser Straße Wiffertshausen, Kreuzäcker

Paar/ Harthausen

Linie FriedbergWest/Lindenau/St. Afra

Abfahrt P+R Friedberg West

West Meringer Straße Süd

Metzstraße

Thomas-Mann-Straße

Siedlung Lindenau, Nummer 5

Lechfeldweg

St. Afrag Kirche

Kirche Afrastraße LEW

Afrastraße

Friedberg , Bahnhof A

, Bahnhof A zurück ersetzt die Haltestelle Bayerischer Wirt den Halt in der Metzstraße

Linie Ried/Eurasburg

Ried

Bachern

Rohrbach

Eurasburg

Rehrosbach

Rinnenthal

Hügelshart

Ottmaring

Rederzhausen

Friedberg , Münchener Straße

, Ankunft Friedberg , Stadthalle Ost

, Ost Abfahrt Friedberg , Stadthalle West mit Halten in umgekehrter Reihenfolge bis Ried

Die genauen Abfahrtszeiten findet man hier.

Vier Marktsonntage in Friedberg - Termine 2024 stehen bereits fest

Insgesamt vier Marktsonntage, zwei in der ersten Jahreshälfte, zwei in der zweiten, gibt es im Jahresverlauf in Friedberg. Die Termine für 2024 stehen bereits fest:

Judikamarkt: 17. März 2024

Pfingstmarkt: 12. Mai 2024

Matthäusmarkt: 22. September 2024

Martinimarkt: 10. November 2024

Die Stadt Friedberg als Veranstalterin nimmt bereits Marktbewerbungen für Stände mit innovativen Ideen entgegen. Die Standgebühren liegt bei sieben Euro pro laufendem Meter Standfläche. Bewerbungen sind an die Stadt Friedberg, Bürgerbüro, Marienplatz 1 in 86316 Friedberg, oder per E–Mail an markt@friedberg.de zu richten. Weitere Informationen erhält man telefonisch unter (0821) 6002-430. (pm)