Bei Backzeit in Augsburg backen lernen

Viele Menschen möchten backen lernen. Möglich ist das im Backstudio Backzeit in Augsburg. Was der Inhaber über die angebotenen Kurse sagt.

Die Preise steigen rapide, auch für Lebensmittel und ebenso für Brot und Gebäck. Wie wäre es daher, wenn man selbst zum Backprofi wird und so eine Menge Geld spart? Beim Backstudio Backzeit, im Birkhanweg 18 in Augsburg, an der Stadtgrenze zu Neusäß, ist das möglich.

Dort bekommt man in Kursen von erfahrenen Bäckermeisterinnen und -meistern gezeigt wie man selbst Brot, Semmeln, Brezen und Gebäck herstellen kann. Und das ohne Stress. „Denn man lernt besonders rationelle und arbeitssparende Arbeitsabläufe fürs Backen“, erklärt Inhaber Lothar Rother. „Wir lehren, wie aus Mehl, Wasser und Salz die köstlichsten Brote und Kleingebäcke entstehen, die auch dem Vergleich mit einer gestandenen Bäckerei nicht scheuen müssen“, verspricht er.

Backzeit in Augsburg: Backen lernen für Anfänger

Dabei sei kein Vorwissen nötig. „Unsere Kurse sind für absolute Anfänger gut geeignet, denn unsere Backmethoden lassen sich in jeder Küche sofort erfolgreich umsetzen“, versichert der Experte.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen und erleben jeden Arbeitsschritt mit. Ausnahmen bilden lediglich bestimmte Teige, die mehrere Stunden Reifezeit benötigen. Dabei werden in den Kursen Geräte eingesetzt, die in jedem Haushalt vorhanden sind. Die Zutaten für die Rezepturen kauft man bei den umliegenden Discountern und Supermärkten ein. „Was im Kurs gebacken wurde, können Sie selbstverständlich mit nach Hause nehmen“, erläutert Rother.

Wer den Einheitsgeschmack der Backwaren aus der Industrie satt hat und lieber frisches, aromatisches, duftendes Gebäck genießt, kommt bei Backzeit auf seine Kosten. „Wir haben schon viele tausend Kursteilnehmer begleitet beim Backen, und versichern, dass Sie kein anderes Brot mehr essen werden“, so Rother. Dabei seien auch spezielle Kurse, wie etwa Dinkel Intensiv Seminare zu belegen. „Das ist beispielsweise für Weizenallergiker zu empfehlen. Wir helfen Ihnen bei der guten Ernährung, probieren Sie es aus!“ sagt der Backspezialist. pm/bif

Adresse und Telefonnummer vom Backstudio Backzeit

Hier finden Sie die Kontaktdaten von Backzeit in Augsburg:

Adresse Birkhanweg 18

86156 Augsburg Telefonnummer (0176) 56 28 79 33

Hier finden Sie mehr Information zum Backstudio Backzeit und eine Backmischung für ein Eiweißbrot.