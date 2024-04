FC Augsburg zu Gast bei Eintracht Frankfurt: Fakten rund ums Spiel

Am 30. Spieltag der Saison 2023/24 trifft der FC Augsburg auswärts auf Frankfurt. Beide Teams trennen ein Platz und drei Punkte. Mehr Infos liefern unsere Fakten zur Partie.

Wohin geht die Reise des FC Augsburg in dieser Saison? Momentan klopft die Thorup-Truppe an das Tor zu Europa. Beteiligt dabei: ein treffsicheres Sturmduo. Mehr Wissenswertes in unseren Spieltagsfakten:

Hinten hui: FC Augsburg macht die Schotten dicht

An den ersten 23 Spieltagen der laufenden Saison hatte der FC Augsburg vergeblich versucht, hinten die Null zu halten. In den folgenden Partien steigerte man sich in dieser Hinsicht gewaltig. Denn in drei von sechs Begegnungen musste die Elf von Coach Jess Thorup keinen Treffer hinnehmen.

Top Torjäger: Demirovic und Tietz als Traumduo beim FCA

Die Zahl 23 hatten wir eben schon, nun findet sie in positiver Hinsicht Verwendung. Denn genauso oft hat das Sturmduo des FC Augsburg schon zugeschlagen. Mittlerweile dürfte jeder in der Liga wissen, dass Ermedin Demirovic (15 Treffer) und Philipp Tietz (8 Treffer) hervorragend harmonieren.

Unter Ungeschlagenen: Frankfurt ist zu Hause eine Macht

Was hat Eintracht Frankfurt mit den Überfliegerteams von Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart gemeinsam? Alle drei Mannschaften sind in der Rückrunde zu Hause noch ungeschlagen. Der FC Augsburg hat also bei den Hessen eine schwere Nuss zu knacken.

Furiose Freitage: Der Lieblingstag des FC Augsburg

Der FC Augsburg eröffnet gerne einen Bundesliga-Spieltag. Seit nun mehr acht Freitagsauftritten ist der Klub aus der Brecht-Stadt ungeschlagen, sieben Mal konnte die Elf vom Lech dabei sogar gewinnen.

Lesen Sie dazu auch

Schießwütige Schwaben: Knackt der FCA seinen Torerekord?

Nur noch vier Treffer fehlen den Rot-Grün-Weißen, um ihre Bestmarke an erzielten Toren in einer Saison einzustellen. 2018/19 schafften es die Erben Helmut Hallers 51 Mal, den Ball im Kasten des Gegners unterzubringen. Aktuell stehen die Fuggerstädter schon bei 47 Torerfolgen. Fast die Hälfte davon steuerte das etwas weiter oben erwähnte Sturmduo Demirovic/Tietz bei – hungrig dürften beide nach wie vor sein.