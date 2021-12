Regionale Geschenke: Tipps für den Raum Aichach

Noch sechsmal schlafen dann ist Heilig Abend. Wer das Besondere unter den Baum legen will, schenkt regional. Eine Auswahl an Geschenkideen für Aichach und Umgebung.

Morgen ist der vierte Advent – und damit Endspurt im Weihnachtsmarathon. Denn kommenden Freitag ist bereits Heilig Abend und damit wird es höchste Zeit für all diejenigen, die ihre Geschenke noch nicht beisammen haben.

Fernseher, Laptop, Smartphone – diese Geschenkideen bedürfen keiner großen Fantasie. Dabei soll es doch zum großen Fest etwas ganz besonderes sein. Wie man bei seinen Liebsten punkten kann? Mit Regionalität! Geschenke aus der Region für die Region sozusagen. Das schafft eine Verbundenheit und sorgt für strahlende Gesichter bei Schenkenden und Beschenkten.

Das kann ein Kalender mit den schönsten Gärten der Region – mit dem man sogar karitative Zwecke unterstützt – sein. Oder ein individuell zusammengestellter Geschenkkorb vom landwirtschaftlichen Erzeuger aus der Nachbarschaft. Ein gutes Stück Heimat kann vor allem zur Weihnachtszeit nicht schaden.

Kochbuch aus dem Wittelsbacher Land: So schmeckt Heimat

Ein gutes Stück Heimat kann man sich auch beim Kochen zubereiten. Unser Geheimtipp: das neue Kochbuch „Kulinarische Streifzüge durchs Wittelsbacher Land – Familienrezepte im Wandel der Jahreszeiten“, das der Wittelsbacher Land Verein herausbringen wird. „Nah kaufen, gut essen“ lautet dasMotto zum zugehörigen Vereins-Projekt „Na(h) gut“. Aufbauend auf dieser Philosophie veröffentlicht er nun das Kochbuch, in dem der Fokus auf regionale Zutaten gelegt wird.

Auf rund 160 bunten Seiten werden darin feine, pfiffige und auch ungewöhnliche Rezepte präsentiert, die mit vor Ort wachsenden Gemüse- und Obstsorten sowie heimischen tierischen Produkten zubereitet werden können. Als Highlight verraten acht Köche und Spezialitätenwirte aus dem Wittelsbacher Land ihre Rezepte für jeweils ein Drei-Gänge-Menü, das zu Hause nachgekocht werden kann.

Eine weitere Besonderheit ist der Projektbezug: Es wurde darauf geachtet, das Buch kinderfreundlich und bunt zu gestalten und aufzuzeigen, welche Tätigkeiten Kinder in einem bestimmten Alter in der Küche bereits übernehmen können. So macht gemeinsames Kochen Spaß – und zu Hause schmeckt es ja ohnehin am besten.

Das Kochbuch kann beim Wittelsbacher Land Verein vorbestellt werden. Man erhält dafür einen Gutschein, der gegen das Buch getauscht werden kann, sobald dieses vorrätig ist. pm/va

Bestellung:

info@wittelsbacherland-verein.de

Telefon: (0 82 51) 8 65 05 10