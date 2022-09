Freiluft-Shoppen: Die Dult 2022 startet in Augsburg

Strickwaren, Gewürze, Pfannen, Messer und vieles mehr - auf der Augsburger Herbstdult 2022 gibt es nichts was es nicht gibt. Doch auch Neues findet man heuer.

Rund um den Michaelstag (29. September) verwandelt sich der Bereich zwischen Vogel- und Jakobertor zu einer bunten Budenstraße. Dann nämlich, wenn die Augsburger Herbstdult ansteht. Der Startschuss zur diesjährigen Michaelidult fällt am Samstag, 1. Oktober 2022, um 10.30 Uhr mit der offiziellen Eröffnung.

Die Stände haben bereits ab 10 Uhr geöffnet – so wie an jedem Tag bis einschließlich Sonntag, 9. Oktober 2022. Immer bis 19 Uhr bieten die Beschickerinnen und Beschicker – 126 sind es heuer an der Zahl – ihre Waren an. Das Angebot ist, wie man es von der Dult gewohnt ist: bunt, vielfältig, praktisch, außergewöhnlich und lecker.

Auch selbstgemachtes findet man auf der Ausburger Herbst Dult 2022. Foto: Carina Sirch

Die Herbstdult 2022 in Augsburg bietet eine reiche Auswahl

Von A wie Apfeltee bis Z wie Zuckerwatte, von Autopflegemittel bis Zwiebelschneider – auf der Dult findet man die ausgefallensten Dinge. Beliebte Klassiker sind Strickwaren, Gewürze, Nützliches für den Haushalt, Koch- und Back-utensilien und natürlich die vielen Leckereien: Crêpes, gebrannte Mandeln, Steaksemmel, Riesenbosna, Baumstriezel oder Flammkuchen – satt wird man in jedem Fall. Und für zu Hause gibt es frisches Brot, deftige Wurstwaren, Käse, Oliven, Eingelegtes und vieles mehr.

Witzige Kochlöffel sind ein nettes Mitbringsel. Foto: Carina Sirch

Für die kleinen Gäste ist das Karussell am Vogeltor Anziehungspunkt Nummer 1. Unterhaltung für die Eltern bieten dagegen die vielen Live-Produktvorführungen und der „Billige Jakob“. Der ist heuer an seinem neuen Standort Vogelmauer/Ecke Auf dem Plätzchen zu finden.

Neuheiten auf der Augsburger Dult 2022

Neben den Dult-Klassikern wird das Sortiment erstmals ergänzt etwa durch asiatische Köstlichkeiten, Smoothies, Luftreiniger, Heißluftfritteusen, Saugroboter, Holzobjekte, Schmackhaftes für den Hund, Naturkissen und Sauna-Öle. Zum Beispiel – alles aufzuzählen, würde jeden Rahmen sprengen. Am besten schaut man einfach selbst vorbei, denn: Die Dult ist Kult. pm/mel