Herbstmarkt in Pöttmes 2023 mit verkaufsoffenem Sonntag

Am Sonntag, 1. Oktober 2023, findet der Pöttmeser Herbstmarkt statt. Auch die Geschäfte öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag. Mehr zu Öffnungszeiten und Programm.

Auch wenn es Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke noch nicht so richtig vermuten lassen: Der Herbst steht in den Startlöchern. Ende Oktober wird es dann mit der Zeitumstellung auch amtlich, die Winterzeit beginnt. Kein Grund, Trübsal zu blasen! Kann man im Sommer Badeseen, Grillabende und Sandalen genießen, punktet der Winter mit Gemütlichkeit, Kerzenlicht und gemeinsamer Zeit in den eigenen vier Wänden.

Der Pöttmeser Herbstmarkt 2023

Wer es sich zu Hause so richtig schön machen will, deckt sich am Sonntag, 1. Oktober 2023, auf dem Pöttmeser Herbstmarkt mit allem Nötigen ein. Wärmendes aus Wolle, Dekoration für Haus und Garten, Praktisches für den Haushalt, Cremes und Seifen für strapazierte Haut, Textilwaren verschiedenster Art – das Sortiment ist so bunt wie derzeit die Blätter an den Bäumen.

Rund 30 Händlerinnen und Händler haben sich angekündigt, darunter auch solche, die sich dem leiblichen Wohl verschrieben haben. Steaksemmeln, Pommes, Brat- oder Currywurst, gebrannte Mandeln und Zuckerwatte – die Klassiker schmecken immer. Dazu gibt es Stände mit Käse, mediterranen Köstlichkeiten, Crêpes und noch vielem mehr. Satt werden garantiert alle Gäste des Herbstmarktes.

Das Programm zum Marktsonntag in Pöttmes

Selbstverständlich ist auch für Unterhaltung gesorgt: Auf dem Kinderkarussell können die Kleinen ihre Runden drehen, während die Eltern in aller Ruhe durch das Angebot der Marktbuden stöbern. Die Zaubershow um 14 Uhr begeistert sicher auch. Um 15 Uhr zeigen außerdem die Kühnhauser Goaßlschnoizer ihr Können.

Pöttmeser Geschäfte öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag

Der Pöttmeser Herbstmarkt hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem laden die örtlichen Geschäfte von 13 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag. Der Marktplatz ist für die Dauer des Marktes autofreie Zone. Anliegerinnen und Anlieger werden gebeten, gegebenenfalls schon am heutigen Abend ihr Auto umzuparken, falls sie es morgen benötigen sollten.

Jetzt anmelden für den Nikolausmarkt in Pöttmes

Am Sonntag, 3. Dezember 2023, findet der Pöttmeser Nikolausmarkt statt. Wer sich mit einem Stand oder anderweitig beteiligen möchte, meldet sich bis Freitag, 20. Oktober 2023, bei Marktmeisterin Carmen Koller per E-Mail an marktmeister@markt-poettmes.de.