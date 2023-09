Das Programm zum Michaeli-Markt 2023 in Schwabmünchen

Der Michaeli-Markt ist in Schwabmünchen Tradition. 2023 gibt es eine Neuheit: das Binswanger Zelt. Vergnügungspark, Kindertag und Oldtimer stehen weiter im Programm.

Schwabmünchen stehen tolle Tage bevor: Vom 21. bis 26. September 2023 findet der Michaeli-Markt statt. Gefeiert wird erstmals im Binswanger-Zelt der Festwirtfamilie Kempter & Hatzelmann. Vergnügungspark, Marktstände, Kunst- und Genussmarkt, verkaufsoffener Sonntag und Oldtimer-Ausstellung sorgen außerdem für Kurzweil, Spaß und Abwechslung.

Schwabmünchens Bürgermeister lädt zum Volksfest ein

„Das traditionsreiche, aber ewig junge Volksfest bietet auch in diesem Jahr allen, die gute Laune mitbringen, viel Abwechslung und Freude“, verspricht Lorenz Müller, der erste Bürgermeister von Schwabmünchen. Er verrät weiter: „Bei einer frischen Maß Bier oder einem alkoholfreien Getränk und zünftiger Blasmusik herrschen hier schon am Nachmittag Frohsinn und Gemütlichkeit.“ Müller lädt die Gäste aus Schwabmünchen und der näheren und weiteren Umgebung zu vergnüglichen und geselligen Stunden im Trubel des Michaeli-Jahrmarktes ein. Den heimischen Geschäftsleuten und auswärtigen Marktkaufleuten, dem Festwirt und allen Schaustellern wünscht der Bürgermeister viel Erfolg.

„Unsere örtlichen Händler und Künstler haben bereits alles vorbereitet und stehen in den Startlöchern, um Sie vom 23. bis 25. September 2023 mit Köstlichkeiten und großartigen Geschenkideen zu verzaubern. Gut gestärkt können Sie durch das Angebot unserer Künstler stöbern“, macht auch Katharina Grote, Vorstand der Werbegemeinschaft Schwabmünchen e.V., neugierig.

Das Programm zum Michaeli-Markt in Schwabmünchen

Am Donnerstag, 21. September 2023, pünktlich um 18 Uhr wird das Festzelt in Schwabmünchen eröffnet. Für die Stadt beginnen damit sechs Tage Ausnahmezustand. Der Markt wird auf im Stadtzentrum (Garten-, Holzhey-, Museumstraße) abgehalten. Es wird gemeinsam gefeiert, gelacht, getanzt, geschlemmt und getrunken. Besucherinnen und Besucher vom Jüngsten bis zur Ältesten dürfen unbeschwerte Stunden auf dem Volksfest verbringen. Sie erwartet von Donnerstag bis Dienstag:

Festzeltbetrieb mit Ausschank und Musik

Autoscooter

Schiffschaukel

Kettenflieger & Karussell

Losbude

Außerdem steht jeden Tag ein anderes Highlight auf dem Programm des Michaeli-Markts 2023. Ein Auszug ...

Donnerstag, 21. September 2023

18 Uhr: Zeltöffnung & Musik von „ VOLLESBRETT“

VOLLESBRETT“ Tag des Bieres , jede Maß Bier 7,50 Euro

Freitag, 22. September 2023

„Tag der Betriebe“

12 bis 16 Uhr: verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß 7,50 Euro

18 Uhr: Offizieller Anstich durch 1. Bürgermeister Lorenz Müller mit Musik der „Trachtenkapelle Alpengruß “

mit Musik der „Trachtenkapelle “ ab 19.30 Uhr: "Musikuss"

Samstag, 23. September 2023

10 bis 18 Uhr: Jahrmarkt in der Garten-, Holzhey- und Museumsstraße

in der Garten-, Holzhey- und Museumsstraße 10 bis 18 Uhr: Kunst- und Genussmarkt regionaler Hersteller auf dem Stadtplatz

regionaler Hersteller auf dem Stadtplatz ab 10.30 Uhr: Weißwurstfrühschoppen, Musik: „Trachtenkapelle Schwabegg “ im Bierzelt

“ im Bierzelt ab 12 Uhr: Musikkapelle Schwabegg

ab 18 Uhr: "Die Störzelbacher"

Sonntag, 24. September 2023

10 bis 18 Uhr: Jahrmarkt

10 bis 18 Uhr: Kunst- und Genussmarkt regionaler Hersteller

regionaler Hersteller 10.30 bis 13 Uhr: Musik im Bierzelt: „Trachtenkapelle Alpengruß “

“ 10.30 bis 17.30 Uhr: Oldtimer-Treffen in der Fuggerstraße mit Fahrzeugen bis Baujahr 1993

bis Baujahr 1993 12.30 bis 17.30 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag der örtlichen Geschäfte

ab 18.30 Uhr: "Musikverein Rammingen "

Montag, 25. September 2023

10 bis 18 Uhr: Jahrmarkt

ab 11.30 Uhr: Trachtenkapelle Alpengruß

ab 18 Uhr: „Waidigel“

Dienstag, 26. September 2023

Kindernachmittag mit vergünstigten Preisen

mit vergünstigten Preisen „Goißen-Tag“: Goißenmaß ganztägig nur 9,80 €

Mittwoch, 27. September 2023

18 Uhr: Politischer Abend der CSU mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder

mit Ministerpräsident Dr. Musik: „Stadtmusikkapelle Schwabmünchen “

Das Binswanger Zelt als Bierzelt auf dem Michaeli-Markt

Mit der Festwirtfamilie Kempter & Hatzelmann kommt ein erfahrenes Unternehmen mit seinem Binswanger-Zelt auf den Michaeli-Markt. Darin finden 2800 Personen Platz. Damit diese schnell mit Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken versorgt werden können, steht der Festwirtfamilie ihr angestammtes freundliches und routiniertes Personal zur Seite. Und Gäste können sich sicher sein: Wenn Binswanger draufsteht, ist auch Binswanger drin.

„Wir freuen uns, dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Michaeli-Markt in Schwabmünchen dabei sein zu dürfen. Gerne haben wir die Möglichkeit wahrgenommen, unser Zelt in Schwabmünchen aufzustellen und Sie während der Festtage zu bewirten“, schreibt die Festwirtsfamilie Kempter & Hatzelmann in einem Grußwort. Kulinarisch verwöhnt sie mit Bierzeltklassikern wie Hähnchen, Haxen oder Schweinsbraten, ebenso mit vegetarischen und veganen Gerichten. Zum Ausschank kommen die Biere der König Ludwig Brauerei sowie das bekannte Festbier der Postbrauerei Thannhausen.

Das Binswanger-Zelt steht 2023 zum ersten Mal auf dem Michaeli-Markt in Schwabmünchen. Foto: Henrik Dresemann

Der Kunst & Genuss Markt der Werbegemeinschaft Schwabmünchen

Auch heuer präsentiert die Werbegemeinschaft Schwabmünchen wieder Schlemmergenuss vom Feinsten und handwerkliche Glanzstücke: Der Kunst & Genuss Markt ist als fester Bestandteil des Schwabmünchner Michaeli-Markts in der neuen Mitte, dem Stadtplatz, zu finden und wird von der Werbegemeinschaft organisiert.

Auf dem Kreativmarkt kann man gemütlich stöbern und sich von außergewöhnlichen Ideen inspirieren lassen. Im Angebot sind etwa Kunstwerke aus Speckstein, Schmuck, Textilien sowie Unikate aus Holz und Keramik. Wie der Name schon sagt, spielt neben der Kunst auch der Genuss eine große Rolle auf dem Markt. Ob Bratwurst oder Raclette-Seele, ob Softeis oder Waffeln – hungrig muss bei den angebotenen Köstlichkeiten niemand blieben. Der Kunst & Genuss Markt ist Treffpunkt für Kunstinteressierte und Leckermäuler, für Individualisten und Gesellige – eben für all diejenigen, die das Besondere suchen.

Oldtimer-Treffen in der Fuggerstraße

Als Highlight am Sonntag, 24. September 2023; findet zum Michaeli-Markt auch ein Oldtimer-Treffen statt. Ab 10.30 Uhr können die Old- und Youngtimer (bis Baujahr 1993) in der Fuggerstraße aufgestellt werden.

„Der Lack glänzt, der Chrom blitzt und man kann mit den Eigentümern sicherlich über die Entwicklung des Kfz bis ins heutige Jahr sinnieren; ein spannendes Thema“, schwärmt Katharina Grote, Vorstand der Werbegemeinschaft Schwabmünchen e.V.

Auch eine Oldtimer-Ausstellung steht auf dem Programm des Michaeli-Marktes in Schwabmünchen. Foto: Sebastian Burkart

Die Organisatoren, die „Freunde alter Fahrzeuge“, freuen sich ebenfalls auf ein gut besuchtes Oldtimer-Treffen im Rahmen des Michaeli-Marktes in Schwabmünchen. Nicht die Exklusivität oder der mögliche Marktwert eines Fahrzeugs steht im Vordergrund, sondern die persönliche Verbindung und Erinnerungen an Erlebnisse mit den Autos und Motorrädern, die beim Anblick der polierten Schmuckstücke in Jedem geweckt werden. Ob Motorräder, Traktoren, Motorroller, Cabrios, Limousinen und Transporter – die Vorläufer der heutigen modernen Fahrzeugtechnik lassen sich in der Vielzahl der ausgestellten Oldtimer erkennen.

Kindernachmittag auf dem Michaeli-Markt

Rundherum im Karussell, kreuz und quer im Autoscooter oder hoch hinaus mit der Schiffschaukel – der Vergnügungspark in Schwabmünchen hat so einiges zu bieten. Für die großen wie auch die kleinen Gäste. Richtig rund geht es aber für die Kleinsten am Kindernachmittag. Der findet am Dienstag, 26. September 2023, statt.

Ein Highlight des Kindernachmittags steht im Binswanger Zelt an. Witzig, knallbunt, energiegeladen und sehr nah an den Kindern – hier findet eine Gute-Laune-Konzert-Party zum Mitsingen, Mittanzen und Mitlachen statt. Das sympathische Dream-Team Annalena und Janina von der DONIKKL Crew bringt mit unglaublicher Power, zweistimmigem Gesang und mitreißender Animation das gesamte Publikum – Groß und Klein – zum Tanzen und Singen.

Auch das TSV-Kasperle ist in Schwabmünchen ein bekannter Held. Jahr für Jahr besteht er neue Abenteuer und lässt Groß und Klein an seinen lustigen, spannenden und fantastischen Erlebnissen teilhaben. Das Abenteuer „Kasperle und die Räuber Kribs und Krabs“ wird zum Michaeli-Markt im Lech-Wertach-Probenzentrum zu folgenden Terminen aufgeführt:

Samstag, 23. September 2023, jeweils um 14, 15, 16 und 17 Uhr

Sonntag, 24. September 2023, ebenfalls um 14, 15, 16 und 17 Uhr

Der Eintritt beträgt drei Euro.

Straßensperrungen zum Michaeli-Markt 2023

In Schwabmünchen herrscht zum Michaeli-Markt Ausnahmezustand. Das betrifft auch den Verkehr. Zahlreiche Straßensperrungen und Umleitungen machen die Anreise mit dem Auto nicht unbedingt zum Vergnügen. Besser: Auf öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn oder das Fahrrad setzen. Wer dennoch nicht vermeiden kann, das Auto zu verwenden, kann es während der Markttage auf folgenden unbewachten Parkplätzen abstellen: an der Jahnstraße und bei den Leonhard-Wagner-Schulen.

So beeinflusst der Michaeli-Markt 2023 den Verkehr 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Holzheystraße vom Kreuzungsbereich Sparkassenplatz bis zur evangelischen Kirche ist zum Michaeli-Markt 2023 gesperrt. Deshalb können die AVV-Bushaltestellen am Alten Rathaus und an der Holzheystraße nicht bedient werden. Die Schulbushaltestelle an der Grundschule wird an die Mitterfeldstraße verlegt.

Von Freitag, 22. September 2023, 8 Uhr, bis Dienstag, 26. September 2023 , 12 Uhr, sind folgende Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt: Gartenstraße Museumstraße Raiffeisenstraße Schulstraße Das Wohngebiet „Kroengelände“ ist in dieser Zeit nur über die Hochfeldstraße erreichbar, als Zufahrtsmöglichkeit wird der sogenannte „Quartiersplatz“ geöffnet.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 24. September 2023, wird von 9 Uhr bis 18.30 Uhr der Straßenzug Fugger-/Luitpoldstraße zwischen der einmündenden Apothekergasse und der einmündenden Mindelheimer Straße gesperrt. Die Umleitung verläuft über Lechfelder Straße, Breitweg und Bahnhofstraße. Für die genannten Bereiche besteht ab Beginn der jeweiligen Sperrung ein beidseitiges Halteverbot.

Shuttle-Bus

Ausgiebig feiern und sicher heimkommen? Am Michaeli-Markt sorgt der Heimfahrservice der Firma Stuhler dafür, dass beides zusammen geht. Der Marktbus fährt am Freitag und Samstag jeweils um 23.30 Uhr auf zwei Linien.

Linie 1 Linie 2 Start Ostseite des Friedhofs Friedhof Stationen Mittelstetten

Großaitingen

Leuthau

Klimmach

Birkach

Konradshofen

Erkhausen

Scherstetten Wertachsiedlung

Schwabegg

Hiltenfingen

Obermeitingen

Untermeitingen

Klosterlechfeld

Lagerlechfeld

Graben

Der Kostenbeitrag liegt bei zwei Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahre fahren kostenlos, wenn sie einen Erwachsenen begleiten.