Gärtnerei Reuß: Profis für Gräber und Trauerfloristik

„Reuß, die Gärtner & Floristen“ in Neusäß-Westheim sind Profis für Gräber und Trauerfloristik. Was sie alles zu bieten haben, erfahren Sie hier.

Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger, der Frühling naht und in der Natur grünt und sprießt es immer mehr. So auch auf dem Friedhof. „Dort ist nun eine gute Zeit für die Grabpflege nach dem Winter. Auch für Neu-anlagen und Renovierungen können jetzt die Planungen beginnen“, weiß Manfred Reuß, Inhaber von „Reuß, die Gärtner & Floristen“ in der Von-Rehlingen-Straße 21 in Neusäß-Westheim.

Frühlingsblumen, die sich zur Bepflanzung von Gräbern eignen

In seiner Gärtnerei hat Reuß auch schon eine Auswahl an blühenden Frühlingsblumen wie Vergissmeinnicht, Hornveilchen, Stiefmütterchen, Ranunkeln und Primeln in verschiedenen Arten, von denen sich viele auch zur Bepflanzung von Gräbern eignen.

Gräber sind Orte des Gedenkens

Grabstätten sind Orte des Gedenkens. Schön gestaltet helfen sie in der Trauer und bilden einen Platz, an dem man sich der oder dem Verstorbenen nahefühlt. Mit Blumen kann man die enge Verbundenheit mit einer Person ausdrücken, indem man beispielsweise seine oder ihre Lieblingsblume für den Grabschmuck oder ein Trauergebinde auswählt.

Ein schöner Blumenkranz ist als Trauerfloristik beliebt. „Reuß, die Gärtner & Floristen“ bieten dazu eine Vielfalt von Möglichkeiten. Foto: „Reuß, die Gärtner & Floristen“

Dabei gibt es verschiedenste Möglichkeiten – auch bei Manfred Reuß und seinem Team. Der Westheimer Fachbetrieb hilft sowohl bei der einmaligen Bepflanzung als auch bei der Grabrenovierung oder -neuanlage sowie Jahrespflege – und das ohne zeitlich festgelegte Verträge.

Manfred Reuß und sein Team beraten in Ruhe

„Für ein ausführliches Beratungsgespräch nehmen wir uns viel Zeit für Sie“, erklärt der Gärtnermeister. Er verrät auch, warum: „Nur so können wir auf die individuellen Wünsche unserer Kundinnen und Kunden optimal eingehen.“ Alternativ zu einer saisonalen Grabbepflanzung mit einer bestimmten Pflanzenart oder -farbe empfiehlt der Fachmann als Akzent bunt bepflanzte Grabschalen.

Trauerfloristik von der Gärtnerei Reuß in Neusäß-Westheim

So ein schönes Blumen-Bouquet eignet sich gut dazu, auf dem Grab abgelegt zu werden. Foto: „Reuß, die Gärtner & Floristen“

Doch nicht nur für Pflanzen sind Reuß und sein Team die Richtigen, sondern auch für Floristik. Im Trauerfall beraten qualifizierte Fachkräfte der Gärtnerei Reuß kompetent und pietätvoll zu floralen Gedenkmöglichkeiten – vom Sargbukett über Handsträuße und einzelne Blumen bis hin zu aufwendigen Trauerkränzen mit bedruckten Schleifen. Im Fachgeschäft können sich die Angehörigen in einer extra Beratungsecke aus Musterbüchern in Ruhe aus einer Vielzahl von Blumensorten, Farben und Formen ihren letzten Abschiedsgruß für die Tote oder den Toten auswählen. Das Team steht aber auch bei anderen Fragen und Anlässen wie einem Geburts- oder Todestag zur Seite.