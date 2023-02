Rotaract Augsburg: Ein magisches Zeltlager

Der Rotaract Club Augsburg leistet mit dem Kidscamp, der Kauf-Eins-Mehr-Aktion und weiteren sozialen Projekten einen wertvollen Beitrag in der Region.

Kerzen schweben unter der Decke, in den Schlafzelten spenden leuchtende Wattewolken dämmriges Licht in der Dunkelheit. Manch einer denkt bei diesen Bildern an die zauberhafte Welt von Hogwarts. Doch die Eindrücke stammen aus dem Kidscamp, das vergangenes Jahr unter dem Motto „Magie“ stattfand.

Das von Rotaract veranstaltete Kidscamp findet jedes Jahr im August statt. In Form eines Zeltlagers wird es für Kinder aus sozial schwachen Familien organisiert. Vier Tage lang werden die Kinder von Rotaractern und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern auf dem Sportplatz des Maristenkollegs in Mindelheim betreut. „Unser Ziel ist es, den Kindern einen kurzen Urlaub zu ermöglichen und gleichzeitig die Eltern für einige Tage zu entlasten“, erklärt Mariella Vihl, die Präsidentin des Rotaract Clubs Augsburg.

Um die Magie in das Zeltlager zu integrieren, dekorierten die Betreuerinnen und Betreuer die Zelte in Anlehnung an die Welt der Zauberer und Hexen. So befestigten sie im Esszelt elektrische Teelichter an der Decke. In den Schlafzelten der Kinder befestigten sie Wolken aus Watte an der Decke, die mit kleinen Lichtern beleuchtet wurden. Dies hatte nicht nur einen ästhetischen Grund. Die Dekoration sollte gleichzeitig nachts Licht spenden, falls Kinder Angst im Dunkeln bekommen oder auf die Toilette müssen.

In November 2022 veranstaltete Rotaract eine Rucksackpack-Aktion. Die Rucksäcke wurden dann unter anderem an die Bahnhofsmission Augsburg gespendet Foto: Rotaract Club Augsburg

Rotaract Augsburg: Rucksackpack- und Kauf-Eins-Mehr-Aktion

Doch das Kidscamp ist nur eine der zahlreichen Aktionen, die der Rotaract Club Augsburg jährlich veranstaltet. Rotaract ist eine Wortbildung aus „Rotary“ und „Action“. Der Name verrät also schon, dass die Rotaract Clubs als Programm für junge Menschen aus den Rotary Clubs hervorgingen. Der Rotaract Club in Augsburg ist dabei einer von rund 10.000 Klubs weltweit. Der Leitgedanke, der jedem Klub zugrunde liegt, ist „Lernen, Helfen, Feiern“. Zu der Kategorie „Helfen“ zählt beispielsweise auch das Kidscamp in Mindelheim, bei dem mehrere Rotaract Clubs zusammenarbeiten.

Die Rucksackpack-Aktion fällt ebenfalls in diese Kategorie. Im November 2022 haben die Rotaracter Rucksäcke für Obdachsuchende zusammengestellt. „In jedem Rucksack waren ein Schlafsack, eine Isomatte und Hygieneprodukte enthalten“, erklärt Vihl. Die Rucksäcke wurden dann an die Caritas, die Bahnhofsmission Augsburg und die Drogenhilfe Schwaben gespendet. Zweimal im Jahr veranstaltet Rotaract auch eine Kauf-Eins-Mehr-Aktion. „Einen Tag lang bitten wir vor einem Supermarkt in der Region Kundinnen und Kunden, ein Produkt mehr zu kaufen und dieses zu spenden“, erzählt die Klubpräsidentin. Die abgegebenen Produkte werden dann an die Augsburger Tafel gespendet.

Bei der Kauf-Eins-Mehr-Aktion bitten die Rotaracter Kunden, ein Produkt mehr zu kaufen. Die gesammelten Spenden gehen an die Augsburger Tafel. Foto: Rotaract Club Augsburg

Vorträge und Weiterbildung bei Rotaract in Augsburg

Ergänzend zu den Aktionen ist auch „Lernen“ ein Leitprinzip von Rotaract. Dazu zählen verschiedene Vorträge und Workshops. Zu den Klubtreffen werden regelmäßig Referenten verschiedener Organisationen eingeladen. Neben Fachvorträgen nehmen die Mitglieder auch an Workshops teil oder besichtigen eine soziale Einrichtung. Vor Beginn des Kidscamps gab es beispielsweise eine Schulung von einem Familiencoach.

Das letzte Motto von Rotaract ist „Feiern“. Damit sind Veranstaltungen, wie die Weihnachtsfeier, Brauereibesichtigungen oder ein Ausflug in den Kletterpark gemeint. Auch die Augsburger Partytram hat der Rotaract Club schon gemietet. Und im Sommer gibt es eine Gartenparty, auf der die jährlichen Erfolge gefeiert werden.