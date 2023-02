Frische Luft hält fit

Mit zunehmendem Alter wird Bewegung immer wichtiger. Spaziergänge und ausgedehnte Radtouren sind für Senioren ein echter Jungbrunnen.

Mit zunehmendem Alter wird Bewegung immer wichtiger. Spaziergänge und ausgedehnte Radtouren sind für Senioren ein echter Jungbrunnen. Denn regelmäßiger leichter Sport kann den typischen Alterserscheinungen Osteoporose, Arthritis und Arthrose vorbeugen.

Wer mit Walken oder Radfahren die Muskeln stärkt, hat weniger Gelenkbeschwerden, beugt Demenz- und Alzheimererkrankungen vor und verbessert die Herzgesundheit. Viele ältere Menschen empfinden Bewegung dennoch als Belastung. Dabei sind die „müden Knochen“ mitunter nur vorgeschoben. Es kommt vor allem darauf an, in Bewegung zu kommen und zu bleiben. Tägliche Spaziergänge und kleinere Wanderungen in der Natur sind ein guter Anfang. Das Herz-Kreislauf-System wird gefördert, Muskeln sanft gestärkt und die frische Luft tut gut und hebt die Laune.

Weit verbreitet und damit ein Problem vieler ist eine altersbedingte Blasenschwäche. Betroffene trauen sich dann kaum noch, ihre Wohnung zu verlassen, soziale Isolation und Bewegungsmangel sind die Folgen. Angehörige sollten das Thema ohne Scheu ansprechen. Inkontinenz ist kein Makel, sondern eine körperliche Fehlfunktion, die jeden treffen kann. Empfehlenswert ist daher eine ausführliche Beratung zu den verschiedenen Inkontinenz-Produkten, die es heute in jeder Apotheke gibt. Denn viele Betroffene gewinnen mit dem richtigen Hilfsmittel ein großes Stück Lebensqualität zurück. Radtouren oder Wanderungen durch die Natur machen dann wieder Spaß, die Freude an der Bewegung wächst, das Immunsystem wird gestärkt.

Vorsicht: Vitamin D-Mangel

Laut Verbraucherzentrale sind in Deutschland rund 15 Prozent der Bevölkerung von Vitamin-D-Mangel betroffen. Der Großteil davon ist über 65 Jahre alt. Ein Mangel an Vitamin D im Körper macht sich zum Beispiel durch Kraftlosigkeit und Gliederschmerzen bemerkbar machen.

Langfristig schadet eine Unterversorgung sogar Muskulatur, Knochen und dem Immunsystem. Deshalb sind Spaziergänge, Wanderungen oder Radtouren wichtig, um Sonnenlicht zu tanken, das vom Körper in Vitamin B umgewandelt wird. Doch es gibt noch mehr Argumente, die dafür sprechen, dass besonders Ältere sich aufraffen sollten. Denn den ersten Schritt zu machen, aktiv zu werden und sich täglich an der frischen Luft zu bewegen, tut dem Körper in allen Bereichen gut.

Yoga und Co. für Ältere

Wir sind so jung, wie wir uns fühlen – das gilt für viele Bereiche des Lebens, besonders aber wenn es um Sport und Fitness im Alter geht. Deswegen stehen beim Yoga nicht körperliche Höchstleistungen im Vordergrund, sondern es geht vor allem darum, Körper, Geist und den eigenen Atem in Einklang zu bringen.

Yogaübungen halten nicht nur den Kopf fit und fördern das körperliche Gleichgewicht, sondern stärken den Körper insgesamt und beugen Krankheiten vor. Fernöstliche Entspannungstechniken wie Tai-Chi oder Qigong haben denselben Fokus. Regelmäßige Bewegungsabläufe heben die Laune und stärken Herz-Kreislauf-System und Beckenboden.

Um von den Yogaübungen bestmöglich zu profitieren, kommt es nicht auf die perfekte Ausführung oder langes Halten an. Wiederholungen, die richtige Atemtechnik und gezielte Entspannung stehen im Mittelpunkt. Ein guter Stand hilft ebenso wie bequeme Kleidung. Seniorengerechte Übungen am Boden sind die Schmetterlingspose, die Körperrotation, die Katze und die Kindeshaltung. Fällt es schwer, sich hinzuknien, sind die ersten beiden Kriegerposen, die Taillendrehung und der Sonnengruß gut geeignet. Von vielen unterschätzt wird die sogenannte Yoga Nidra, eine Technik zur Tiefenentspannung, die am Ende einer Yogaeinheit praktiziert wird. Sie ist für Senioren besonders empfehlenswert, da sie dem Körper dabei hilft, die Wirkung der vorausgegangenen Yogaübungen effektiver für sich zu nutzen. Gute Voraussetzungen, um auch im Alter gesund und aktiv zu bleiben. (txn)