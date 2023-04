Verkaufsoffener Sonntag in Zusmarshausen: Das ist geboten

Am 30. April 2023 ist in Zusmarshausen verkaufsoffener Sonntag. Worauf sich Besucherinnen und Besucher freuen können und welche Öffnungszeiten die Geschäfte haben.

Am Sonntag, 30. April 2023, ist verkaufsoffener Sonntag in Zusmarshausen. Ab 12 Uhr haben die Geschäfte in der Marktgemeinde geöffnet und laden zum Bummeln ein. Doch in Zusmarshausen ist am Sonntag noch mehr geboten.

Alle Aktionen beim verkaufsoffenen Sonntag in Zusmarshausen 2023

Flohmarkt: Der Tag startet bereits morgens um 6 Uhr mit dem Flohmarkt des Geflügelzuchtvereins auf dem Festplatz am Rothsee .

Der Tag startet bereits morgens um 6 Uhr mit dem Flohmarkt des Geflügelzuchtvereins auf dem Festplatz am . Frühlingsfest bei Jochum: Von 10 bis 16 Uhr findet das Frühlingsfest bei Jochum in der Augsburger Straße 34 statt. Während sich die Erwachsenen vom Profi in puncto Terrasse, Sichtschutz und Fußböden beraten lassen, ist mit Kinderschminken und Hüpfburg auch für die Kleinen einiges geboten. Wer sich für einen Whirlpool oder eine Sauna interessiert, kann sich an den Aussteller Guggemos wenden.

Von 10 bis 16 Uhr findet das bei Jochum in der 34 statt. Während sich die Erwachsenen vom Profi in puncto Terrasse, Sichtschutz und Fußböden beraten lassen, ist mit Kinderschminken und Hüpfburg auch für die Kleinen einiges geboten. Wer sich für einen Whirlpool oder eine Sauna interessiert, kann sich an den Aussteller Guggemos wenden. Modehaus Rößle: Für den Frühling frisch einkleiden kann man sich im Modehaus Rößle in der Ulmer Straße 9. Dort finden von 12 bis 17 Uhr alle ein neues Outfit.

Für den Frühling frisch einkleiden kann man sich im Modehaus Rößle in der 9. Dort finden von 12 bis 17 Uhr alle ein neues Outfit. Meixner : Bei Meixner werden Hobbygärtner und Fahrradbegeisterte fündig. In der Zusamstraße 2 gibt es von 12 bis 16 Uhr alles für den Garten sowie Fahrräder , E-Bikes und Ersatzteile.

: Bei Meixner werden Hobbygärtner und Fahrradbegeisterte fündig. In der Zusamstraße 2 gibt es von 12 bis 16 Uhr alles für den Garten sowie , E-Bikes und Ersatzteile. Maifeste: Wie es sich für den Abend vor dem 1. Mai gehört, kann man den Sonntag ganz entspannt am Maibaum mit Würstchen und Bier ausklingen lassen. Maifeste finden sowohl in Zusmarshausen als auch in den Ortsteilen statt.

Diese Geschäfte in Zusmarshausen haben am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet

Die Geschäfte in Zusmarshausen planen für den verkaufsoffenen Sonntag viele Aktionen. Eine Übersicht, was wo zu finden ist.

In Zusmarshausen haben am Sonntag, 30. April 2023, die Geschäfte geöffnet. Foto: Maps4News, MZA

Den nächsten Termin in Zusmarshausen kann man sich gleich vormerken: Am Sonntag, 4. Juni 2023, findet von 9.30 Uhr bis 17 Uhr wieder der jährliche Frühjahrsmarkt statt.