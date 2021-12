Gutschein: Wellnessglück für Zwei

Jetzt ist es höchste Zeit, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Aber was? Eine praktische Sache ist ein Gutschein für einen Wellness-Aufenthalt.

Advent ist die Zeit im Jahr, um zur Ruhe zu kommen und Weihnachten selbst gilt als die besinnlichste Zeit des Jahres. Doch leider ist das nicht immer so, viele machen sich – oft unnötig – Stress. Denken Sie deshalb rechtzeitig an Weihnachtsgeschenke und machen Sie so das Fest zu einer entspannten Zeit für Sie und Ihre Familie.

Gönnen Sie sich und Ihren Liebsten gerade in der aktuellen Zeit eine Vorfreude auf Erholung, Erlebnis und Genuss und sichern Sie sich einen Urlaubsgutschein für einen erholsamen Hotelaufenthalt zu zweit. Ideal als Überraschung im Advent, zum selbst Beschenken oder auch als Weihnachtsgeschenk.

Pure Entspannung für Körper und Seele

Urlaubsreif sehnen wir uns schließlich alle schon nach der nächsten kleinen Auszeit vom Alltag und schnuppern schon wieder sehnsüchtig in Angeboten, die das Herz höherschlagen lassen, das körperliche Wohlgefühl steigern und der Seele guttun. Wie wäre es mit Entspannung pur, exklusiven Wellness-Oasen, Rundum-Verwöhnpaketen, regionalen Kostbarkeiten aus Küche und Weinkeller, Durchatmen in gesunder Natur und vielem mehr. Einfach ein paar Tage ausspannen, die Ruhe genießen und neue Energie tanken für die Aufgaben des Alltags.

Mit dem Kurzurlaub „Wellnessglück für Zwei“ schenken Sie glückliche Momente voll Wohlbefinden und Genuss. Rund 140 Hotels der gehobenen Kategorie in den schönsten Urlaubsregionen Deutschlands und den Nachbarländern stehen zur Auswahl – mit umfangreichen Wellness-Angeboten. Ob Bio- oder finnische Sauna, Dampfbad, Beauty Spa, Ayurveda-Massagen oder nachhaltige Naturkosmetik-Anwendungen – die Wellness-Konzepte der ausgewählten Hotels garantieren erholsame Tage, geprägt von innerer Balance und tiefer Zufriedenheit.

Ein persönliches und unvergessliches Geschenk

Da der Gutschein 18 Monate gültig ist, kann der Reiseantritt bis zu eineinhalb Jahre später erfolgen und so ganz in Ruhe der richtige Zeitraum für eine gemeinsame Auszeit vom Alltag gefunden werden. Damit ist so ein Kurzurlaub ein besonders persönliches und unvergessliches Geschenk!

Den Gutschein für Ihren nächsten Wellness-Urlaub erhalten Sie in einer hochwertigen Geschenkbox online im Augsburger Allgemeine Shop. Dort finden Sie außerdem viele weitere tolle Geschenkideen aus der Region.

Lassen Sie sich inspirieren und freuen Sie sich schon jetzt auf die große Bescherung und die glänzenden Augen der Beschenkten!

Kerstin Sonnleitner