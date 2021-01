Aktionsgemeinschaft hält weiter zusammen

Solidarität zeigen und vor Ort einkaufen

Grußwort des Vorstands

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein breit gefächertes Gastronomie-Angebot bedeutet für uns alle auch ein besonderes Stück Lebensqualität. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, bitte ich Sie: berücksichtigen Sie für Ihren Wochenspeiseplan die ortsansässigen Gastronomen und nutzen sie deren unterschiedlichste Angebote zur Abholung oder Lieferung. Dazu haben wir Ihnen nachfolgend eine Übersicht zusammengestellt.

Nur gemeinsam können wir gut durch diese krisenhafte Zeit kommen und auch danach auf eine gute Zukunft hoffen. Ich bitte Sie um freundliche Beachtung, unterstützen Sie unsere Lokale - und in gleicher Weise auch unseren Neusässer Einzelhandel. Waren dürfen ja nach dem System „Click and collect“, also „Bestellen und Abholen“, nun wieder direkt im Laden erworben werden. Nutzen Sie dies aktiv und denken Sie auch an die Möglichkeit, vielleicht einen Gutschein zu kaufen, um jemandem eine Freude damit zu machen.

Ihr

Richard Greiner

Erster Bürgermeister