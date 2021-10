Alois Killisperger – der Energieversorger

Erweiterter Fuhrpark durch hochmodernes Silo-Fahrzeug zum Pellets-Transport

Heizöl, Diesel und Benzin – klar, das kommt von Alois Killisperger. Doch das Wertinger Familienunternehmen überzeugt ebenso durch Kompetenz beim Thema Pellets! Und wie gewohnt bietet Killisperger nur die beste Ware. Geschäftsführer Alois Killisperger betont: „Wir achten drauf, dass unsere Premium- Pellets ausschließlich von Rohstoffen aus Bayern hergestellt und regional produziert werden. Dadurch können wir Ihnen nicht nur eine lokale Produktion sondern auch eine zuverlässige hohe Pellets-Qualität aus Bayern garantieren.“ Die Qualität der Pellets ist entscheidend für die Heizleistung und die Lebensdauer des Pellets- Ofens.

Lieferung direkt ab Werk mit eigenem Silo-Fahrzeug

Kurz bevor die losen Pellets vom Werk in unser Silofahrzeug gelangen, werden diese nochmals abgesaugt. Anschließend wird dir Ware direkt vom Werk – ohne Zwischenlagerung – zu unseren Kunden gefahren und schonend eingeblasen. Dadurch brechen die Premium-Pellets weniger, haben eine geringere Gesamtoberfläche und verlieren beim einblasen deutlich weniger Staub. Pellets-Kunden von Alois Killisperger bekommen also Ware aus der Region, mit hoher Qualität zu einem Top Preis. Dafür investierte das Unternehmen in ein eigenes, hochmodernes Silo- Fahrzeug. Der Fahrer wurde eigens für die innovative Technik des Be- und Entladens geschult. Erhältlich sind sie als Sackware oder lose in größeren Mengen. Bei der Sackware setzt Alois Killisperger neue Maßstäbe und verwendet eine CO2-neutrale, 100 Prozent recyclebare Verpackung.

CO2-neutrale Verpackung bei Pellets als Sackware

Die Folie ist komplett pflanzlich auf Basis von Biomasse. Die Verpackung reduziert die Umweltbelastung deutlich, ohne Kompromisse bei Reiß-, Durchstoß- und Prozessstabilität. Die 15 kg- Säcke gibt es einzeln zu kaufen oder als ganze Paletten. Sie können entweder selbst am Standort in der Hettlinger Straße 4 abgeholt werden oder Alois Killisperger liefert die Premium-Sackware zuverlässig zu den Kunden nach Hause. Zudem haben Kunden die Möglichkeit sich ganz einfach und unkompliziert rund um die Uhr die Pelletpreise ausrechnen zu lassen und diese dann online zu bestellen. Der Pellets- Preisrechner auf der Firmen- Website oder der Killisperger- App macht’s möglich!

»Die Killi-App Die intelligente App kann im Apple AppStore und bei GooglePlay kostenlos heruntergeladen werden.

Das ist die Firma Alois Killisperger

Als ein nach DIN ISO 9001:2015 und Entsorgungfachbetrieb zertifiziertes Familienunternehmen versorgen Sie seit über 56 Jahren Privathaushalte sowie Gewerbe- und Industriebetriebe unter anderem mit Heizöl, Diesel, Benzin, AdBlue und Premium Pellets. Holzbriketts, Brennholz, und Anzündhilfen sind weitere Produkte, die Alois Killisperger bequem nach Hause liefert oder abgeholt werden können. Außerdem führt das Unternehmen mit einer Flotte von über 40 LKWs Kies-, GMP+-, Chemie-, und Abfall- Transporte durch. Auch kontaminiertes Erdreich entsorgt Alois Killisperger. Neben den Transporten bietet das Familienunternehmen in Wertingen eine Meisterwerkstatt und Waschstraße für LKW und PKW, sowie eine 24 Stunden 7 Tage die Woche geöffnete Tankstelle. Zusätzlich zum Hauptsitz in Wertingen ist Alois Killisperger mit Standorten in Dillingen, Zusmarshausen und Schwabmünchen vertreten.

