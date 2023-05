Erfolgreiche Modernisierung in Augsburg durch AHA360°

Die Ladenbau-Expertinnen und -Experten von AHA360° haben schon viele Projekte realisiert: Jetzt haben sie dem Geschäft Feinkost Kahn in der Augsburger Fußgängerzone ein neues, zeitgemäßes Aussehen verpasst.

Zwei Jahre lang wurde bei AHA360º in Gersthofen gemeinsam mit den Inhaberfamilien von Feinkost Kahn geplant und getüftelt, über 4000 Stunden Arbeit wurden investiert, in gerade einmal fünf Wochen der gesamte Umbau realisiert – und nun präsentiert sich die Augsburger Institution im Herzen der Stadt frischer, offener und moderner.

Ob Bodenbelag oder Kühltechnik, die Farb- und Werbegestaltung im Außen- und Innenbereich, die Beleuchtung und die Inneneinrichtung, die Wandgestaltung und die Toiletten – die Expertinnen und Experten von AHA360º haben sich viele Gedanken gemacht, um so intelligente wie gut aussehende Lösungen für die gesamte Konzeption zu finden. Wie ordnet man was an? Welche Abläufe kann man optimieren? Und welches Design passt zu einem zeitgemäßen Traditionsunternehmen, das sich ganz dem kulinarischen Genuss verschrieben hat?

Im Herzen von Augsburg hat AHA360° ein Schmuckstück geschaffen

„Ein absolutes Einzelstück ist beispielsweise die neue Kühltheke“, erklärt Michael Mayer, Gründer und Inhaber von AHA360º. „Wir haben mit insgesamt neun verschiedenen Radien gearbeitet, um den vorhandenen Platz für eine perfekte Inszenierung der Produkte optimal nutzen zu können.“ Beteiligt an den Arbeiten war auch der Künstler Akram Sultan, der für die Wandgestaltung zuständig war.

AHA360°: Die Experten für Ladenbau

Die Familien Kahn sind mit dem gründlichen Facelift von Verkaufsraum und Restaurant mehr als zufrieden. Andreas Kahn: „Das ist jetzt eine runde Sache.“ Auch für Michael Mayer war die anspruchsvolle Aufgabe eine runde Sache: „Vom prämierten Wiener Kaffeehaus bis hin zur Top Chocolaterie in Luxemburg – wir haben europaweit mittlerweile 3500 Projekt realisiert und uns sehr gefreut, unsere Arbeit auch mitten in Augsburg zu präsentieren – und dabei einen regionalen Mittelständler unterstützen zu können. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Die Zusammenarbeit mit den Kahns war ein toller Prozess, der uns allen auch sehr viel Spaß gemacht hat – dafür möchte ich mich bei den Familien Kahn und meiner gesamten Mannschaft bedanken.“

Seit gut einer Woche hat Feinkost Kahn jetzt wieder geöffnet – und auch den Augsburgerinnen und Augsburgern gefällt „ihr“ neuer Kahn ausgesprochen gut.

Das ist AHA360°: