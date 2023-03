Genussvolle Ostern

Entdecken Sie in der Zott Genusswelt in Asbach-Bäumenheim jetzt auch regionales Obst und Gemüse, bestes Brothandwerk, feinste Käse- und Wurstspezialitäten sowie erlesene Weine für die Festtage und alle Zott-Produkte zum attraktiven Outlet-Preis.

Wer für die Feiertage noch das kulinarische besondere Etwas sucht, der wird in der Zott Genusswelt in Asbach-Bäumenheim mit Sicherheit fündig. Nicht nur alle nationalen und internationalen Produkte der Mertinger Molkerei erhält man hier, sondern auch viele Köstlichkeiten von nah und fern für ein gelungenes Osterfest.

Wochenmarktflair

„Mit unserem neu geschaffenen Wochenmarktkonzept an unserer Frischetheke können sich unsere Kundinnen und Kunden jetzt auch zusätzlich auf marktfrisches Obst und Gemüse freuen. Eine Vielzahl an ausgewählten Produkte kommen von regionalen Zulieferern wie z.B. Wünsch`s Hofladen aus Burgheim. Hier setzten wir auf Saisonalität und einer kurzen Anreise. Darüber hinaus haben Liebhaber der guten Kulinarik die Möglichkeit sich an unserer Frischetheke mit Erlesenem für die Feiertage einzudecken“, erklärt Store-Manager Markus Juschtzak mit Blick auf das Sortiment, dass zur Osterzeit mit allerlei außergewöhnlichen Spezialitäten glänzt:

Marktfrisches Obst und Gemüse am neu gestalteten Wochenmarkt an der Frischetheke Foto: Zott Store & More GmbH

Zum Beispiel der zart schmelzende „Brie á la Truffe“ aus Frankreich. Die mit schwarzen Périgord-Trüffel und Mascarpone affinierte Köstlichkeit, reifte 4 Wochen um den kräftigen Geschmack des Bries mit den sehr präsenten Aromen des Trüffels zu einer raffinierten Komposition zu vereinen.

Oder entdecken Sie verschiedenen leckeren Ziegenfrischkäsevariationen von der Ziegenkäserei Würnsreuth in Oberfranken. Die Milch für die kleinen Ziegenfrischekäseraritäten kauft die Familie Knöbel bei Bioland-Zertifizierten Betrieb zu. Den Würnsreuther Ziegenkäse finden Sie außerdem auch in guten Restaurants, die Wert auf regionale und frische Zutaten legen.

Als regionale Spezialitäten bieten die Fachberater einen traditionell heiß geräucherte Osterschinken vom Metzgermeister Dominik Stegmiller von der gleichnamigen Landmetzgerei in Meitingen an, der mit seiner regionalen Fleischherkunft, der handwerklichen Herstellung und seinen reinen Naturgewürzen überzeugt.

Herausragende Brotqualität bietet die Bäckerei Heinrich in Erlingshofen, die bis heute in einer kleinen Backstube die alte Handwerkstradition mit moderner Technik und viel Fachwissen weiter leben lässt. Hauseigener Sauerteig, keine Farb- und Konservierungsstoffe, keine künstlichen Zusätze sowie insektizid- und glyphosatfreie Saaten und Körner aus der Region zeichnen die Meisterbäckerei aus. Rudolf Heinrich setzt auf eine lange Teigruhe bis zu 24 Stunden. Nur so bekommen seine Brote den besonderen Geschmack, sind gut verträglich und schmecken auch zu Hause am nächsten Tag noch frisch und lecker. „Zeit ist eine der wichtigsten Zutaten“, erklärt der Bäckermeister Heinrich. Als besondere Gaumenfreude für die Feiertage, dürfen Sie sich die Kunden auf das von Tradition geprägte und sehr beliebte Holzofenbrot am Wochenmarkt in der Frischetheke freuen. Diese Köstlichkeit wird genau noch wie „früher“ im originalen Holzofen gebacken.

Feinste Spezialitäten aus der Frischetheke. Wer bei so viel Auswahl den Überblick verliert, den beraten die kompetenten Mitarbeiter gerne. Foto: Büroecco

Beste regionale Fleischqualität ausgewählter Fleischstücke kommt hier von den Auchsesheimer Strohrinder von der Familie Kleinle. Die weiblichen Jungtiere leben im Außenklimastall, können sich frei bewegen und werden mit gentechnikfreiem Futter aus eigenem Anbau gefüttert.

Außerdem dürfen sich die Genusswelt-Kunden über feinste geräucherte Lachsforellen, Saiblinge und Forellen an der Frischtheke freuen. Diese kommen aus der Rothal-Forellenzucht in Horgau und werden behutsam nach alter Tradition im Steinofen über Buchholz geräuchert.

Erlesene Weinauswahl und edle Brände

„Darf es passend für die Osterfeiertage eine Flasche Grünen Veltiner „Hasenliebe“ vom Weingut Gmeinböck aus Niederösterreich sein? Ein herrlicher Tropfen mit ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Wein überzeugt mit seiner Feinsinnigkeit, verführerischen Frucht und Eleganz. Gut gekühlt schafft er es die Süße, Säure und Frucht leichtfüßig über die Zunge tanzen zu lassen“ schwärmt Weinexperte Christian Dargel. Die Heimat dieses Weines liegt in Poysdorf, im Herzen des Weinviertels, nördlich von Wien. Dort liegen die Rieden geschützt und eingebettet in Löss- und Lehmböden mit vielen mineralischer Eigenarten. Ideale Bedingungen für Weine mit ausgeprägtem Charakter. Hinter den Weinen stehen, die Menschen die mit Leib und Seele den Wein mitprägen, reifen lassen und den Verlauf des Prozesses nach traditioneller Art und modernster Kelterung kultivieren. Seit 30 Jahren ist Erwin Gmeinböck als Kellermeister für die Vinifizierung im Weingut verantwortlich. Als Ergebnis entstehen voranging junge, genussreife Weine aus Niederösterreich die puren Geschmack und Lebensfreude vermitteln.

Internationale Spitzenbrände, erlesene Weine sowie prämierte Spirituosen erwarten Sie im Markbereich. Foto: Bürecco

Doch auch unsere Region brilliert mit herausragenden Tropfen, etwa Edelobstbrände und Liköre von der Destilliere Zott aus Ustersbach.

„Unser Markt ist auf jeden Fall einen Besuch vor den Feiertagen wert“, verspricht Store-Manager Markus Juschtzak, „sei es für das Festtagsmenü im kleinen Kreis, ein ausgewogenes Frühstück im hauseigenen Bistro oder eine Vielzahl an starken Marken wie Lindt, Haribo und Ritter Sport zum absoluten Outlet-Preis“. Servieren Sie doch mal Ihrer Familie und Gästen an Karfreitag eine Käseplatte. Ob ,,Das beste von der Ziege und Schaf`` oder ,,Vive la francé , die Mitarbeiter der Zott Genusswelt servieren verschiedenste Käseplatten und Größen. Diese können auch online oder telefonisch vorbestellt werden.

Das Team der Zott Genusswelt freut sich auf Ihren Besuch!