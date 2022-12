Tolle Angebote und Rabatte bei Möbel Walter

Anzeige

Immobilie als Kapitalanlage

Allein im Jahr 2020 wurden fast 290.000 Immobilientransaktionen in Deutschland durchgeführt. An der Spitze steht das Bundesland Nordrhein-Westfalen mit etwas mehr als 59.000 Transaktionen von Eigenheimen. Ein Teil von den transferierten Immobilien sind Investitionsobjekte, also Immobilien, in denen der Investor nicht selbst einzieht.