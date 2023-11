Umweltfreundlich, ohne auf etwas verzichten zu müssen: Mit den Mazda und Kia-Modellen von Auto Vogt in Mörslingen für alle Abenteuer gerüstet - vollelektrisch und hybrid

Auf zu neuen Abenteuern: Die neuen Hybrid- und E-Autos von Kia und Mazda ziehen mühelos auch größere Anhänger. Der brandneue EV9 fasziniert ab 11. November bei Auto Vogt.

Der Unternehmungslust sind keine Grenzen gesetzt und trotzdem ist man umweltfreundlich unterwegs. Bei Auto Vogt in Finningen-Mörslingen warten zwei besonders starke und für alle Abenteuer einsetzbare Fahrzeuge darauf entdeckt zu werden: Der vollelektrische Kia EV9 ist ganz, der hybride Mazda CX 60 teilweise ohne CO2-Ausstoß auf Tour. Beide haben trotzdem die Power und die Technik, mühelos auch schwere Last zu ziehen. Ob ein Motorboot, ein Pferdeanhänger (auch mit zwei Pferden an Bord) oder den Großraumwohnwagen – die beiden hochmodernen Fahrzeuge kriegen das spielend hin.

Der vollelektrische Kia EV9 – schnelles Laden, viel Platz und viel Power

Der Kia EV9, den Auto Vogt ab 11. November im Programm hat, markiert einen wegweisenden Meilenstein als erstes Modell, das die Design-Nachhaltigkeitsstrategie der Marke umsetzt. Der Stromer erfüllt alle Anforderungen an einen SUV und kann dank der 800-Volt Schnelladetechnik in kurzer Zeit wieder aufgeladen werden, sodass auch längere Strecken keine Schwierigkeit darstellen. Mit seinen bis zu sieben Sitzen qualifiziert sich der Premium-SUV als optimales Familienauto, für den Alltag ebenso wie auf Reisen. Ob Wohnwagen, Motorboot oder das Pony – alles darf mit, der EV9 kann bis zu zweieinhalb Tonnen Last ziehen - und das ganz ohne CO2-Ausstoß!

Übrigens: Der EV9 ist in der Kategorie Familienauto nominiert für das GOLDENE LENKRAD 2023.

Kia_EV9

Mazda CX 60: der erste Mazda mit Plug-in-Hybridantrieb

Mit einer möglichen Anhängelast von 2500 Kilogramm und einer Stützlast auf der Anhängerkupplung von 100 Kilogramm bringt der Mazda CX 60 alles mit, was Fahrer und Fahrerinnen von einem modernen Crossover erwarten, sieht dabei sehr elegant aus und schafft bis zu 65 Kilometer emissionsfrei im elektrischen Betrieb. Der CX 60 ist Mazdas erstes Modell mit Plug-in Hybridantrieb e-Skyactiv PHEV. Der japanische Automobilhersteller reagiert mit dem Mazda CX-60 auf die weiterhin wachsende Nachfrage nach Crossover-Modellen und erweitert sein Programm um ein Fahrzeug, das markentypisches Fahrvergnügen mit ausgezeichneten Umwelteigenschaften verbindet. Sowohl als Plug-in Hybridantriebe-Skyactiv PHEV als auch in der hocheffizienten Dieselvariante e-Skyactiv D ist der Mazda CX-60 ein wichtiger Teil der Mazda Multi-Solution-Strategie für eine nachhaltige Mobilität. Diese folgt dem Prinzip, dass es für unterschiedliche Anwendungen eine jeweils passende Antriebslösung gibt.

Hinzu kommt der perfekte Massenausgleich und die daraus resultierende vibrationsarme Laufkultur, die der Reihensechszylinder seiner Bauweise verdankt; gleichzeitig liefert er einen klaren, einnehmenden Motorsound. Das hohe Drehmoment ermöglicht eine hohe Anhängelast von 2.500 kg.

