Wie steht’s um die Innenstadt? Bürgerinnen und Bürger sind gefragt

Im Rahmen der Augsburger Stadtteilgespräche dürfen Bürgerinnen und Bürger der Innenstadt ihre Themen an Oberbürgermeisterin Eva Weber und ihre Referenten herantragen: Was gibt es für Probleme? Was muss verbessert werden? All dies können sie am 16. November loswerden.

Von Melanie Schiele