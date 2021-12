Generationenwechsel: Lukas Lis übernimmt Radstation Augsburg

Eine Filiale am Hauptbahnhof hat die Radstation Augsburg schon länger. Jetzt ist eine im Textilviertel dazugekommen. Außerdem übernimmt Lukas Lis bald die Führung von Vater Thomas.

Seit dem 1. Dezember hat die neue Radstation am tim geöffnet. „Smart, urban und mobil“ ist hier das Motto rund um das eBike-Programm. Auch den passenden Werkstattservice gibt es vor Ort. Warum? Wir haben mit den Geschäftsführern Thomas und Lukas Lis gesprochen.

Nach Hauptbahnhof: Neueröffnung im Textilviertel

Wie lief denn der Start an der neuen Location im Textilviertel?

Thomas Lis: Viel besser als am Tag vorher gedacht (lacht). Trotz aller Schwierigkeiten durften wir schon viele Kundinnen, Kunden und Interessenten begrüßen. Darunter neue Gesichter, die sich über das Angebot im Viertel freuen, aber auch frühere Bäuml-Kunden, die wir jetzt wieder besser erreichen.

Am Tag der Eröffnung der Radstation am tim gab es auch eine Gewinnspiel-Aktion. Foto: David Lis

Lukas Lis: Es ist toll, zu sehen, wie sich alles aus einer Idee heraus entwickelt und unser Team gute Arbeit geleistet hat. Es läuft gut an, im Frühjahr werden wir durchstarten. eBikes haben wir auf jeden Fall genügend.

Die Radstation - das Geschäft für eBikes, Fahrräder & Co.

Gutes Stichwort: Wie stellen Sie sich mit der neuen Filiale auf?

Lukas Lis: Wir fokussieren uns auf langjährige Stärken, haben viel Platz für Lastenräder. Hier war mein Vater einer der Ersten, der das Potenzial erkannt hat. Kompakträder haben wir auch. Da immer mehr Leute damit unterwegs sind, erwarten wir eine große Nachfrage. Unsere Alltags- und Tourenräder von Riese und Müller sind in Qualität und Fahrkomfort unübertroffen. Darüber hinaus ist unser Werkstattservice so gefragt, dass wir permanent an der Kapazitätsgrenze arbeiten. Mit dem neuen Servicebereich hier können wir mehr Kunden mit Reparaturen helfen.

In den renovierten Hallen der Augsburger Kammgarnspinnerei nutzt jetzt die Radstation am tim den Charme des Gebäudes. Foto: David Lis

Thomas Lis: Da gibt es nur zu ergänzen, dass wir auch in der Filiale am Hauptbahnhof weiter Vollgas geben. Gerade für den Westen Augsburgs stehen wir dort voll und ganz zur Verfügung. Kommen Sie einfach vorbei. Die Winterzeit ist super dafür, so können Sie gleich ins Frühjahr starten!

mit pm