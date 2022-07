Genossenschaft

Raiffeisenbanken in Aichach-Friedberg gehören Mitgliedern

In Genossenschaftsbanken haben alle Mitglieder eine Stimme auf der Vertreterversammlung.

Die Raiffeisenbanken in Aindling, Rehling und Mering sind genossenschaftlich organisiert. Was das bedeutet und wofür die Banken in Aichach-Friedberg stehen.