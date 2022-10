So wird "New Work" in Bayerisch-Schwaben umgesetzt

Work-Life-Balance und Coworking hat man schon mal gehört, aber "New Work"? Ein neues Thema, dem sich der Mittelstand aus Augsburg beim VMM-Frühstück gestellt hat!

Zwischen Meetings durch den Facebookfeed scrollen, dafür beim Fernsehen abends eine geschäftliche Mail beantworten: Das ist ein typisches Beispiel für Work-Life-Blending. Ähnlich wie bei der Work-Life-Balance wird auch hier versucht, den Beruf und das Privatleben miteinander in Einklang zu bringen – allerdings so, dass die beiden Bereiche nicht mehr voneinander getrennt werden. In Hochzeiten von Homeoffice verschwinden die räumlichen Grenzen dessen sowieso. Warum also nicht neue Arbeitsmodelle ausprobieren?

Augsburger Coworking-Spaces im Wandel

Befürworter des Tapetenwechselns werden in Coworking-Spaces fündig. Während man dort vor einigen Jahren vor allem Freiberufler, Start-ups und digitale Nomaden getroffen hat, sitzen heute immer mehr „normale“ Angestellte an den Schreibtischen. Auch in Augsburg gibt es einige Möglichkeiten, zum Beispiel am Gaswerk, am Milchberg oder im Univiertel.

Der Mittelstand stellt sich die Frage: Was ist "New Work"?

Neue Arbeitsformen sind im Kommen – und wie die Digitalisierung und die Globalisierung längst nicht mehr aufzuhalten. Während Generation Z Fuß auf dem Arbeitsmarkt fasst und dabei neue Anforderungen stellt, ziehen auch die älteren Jahrgänge mit. Ergonomisch ausgestattete Büros fangen bei bequemen Stühlen an und reichen bis hin zu höhenverstellbaren Tischen. Events kommen vor Meetings, Stimmen nach einem 6-Stunden-Tag oder einer 4-Tage-Woche werden laut. Ziel ist eine freie, selbstständige Arbeitsweise – eben ganz nach dem Motto „New Work“.

Und weil ebendiese immer mehr im Kommen ist, hat sich auch das 16. VMM Mittelstandsfrühstück Ende September 2022 dem Thema gewidmet. Gemeinsam stellten sich Unternehmerinnen und Unternehmer der Frage, wie sie mit der Zeit gehen und die Zukunft mitbestimmen können. Vor allem die Integration der Modelle in verschiedenste Betriebsabläufe hat Fragen aufgeworfen.

Samir Ayoub aka Mr. New Office zu Gast

„Mr. New Office“ hat sie beantwortet. Samir Ayoub, der sich hinter dem Spitznamen versteckt, ist Experte auf dem Gebiet. Sein Rat war: Einfach machen! Am besten picken sich Unternehmen eine Idee heraus und gehen diese Schritt für Schritt an. Wichtig ist, die Mitarbeitenden beim Prozess mitzunehmen.

"New Work" bei baramundi im Innovationspark Augsburg

Gastgeberin der Veranstaltung, die baramundi software AG, hat eben das schon hinter sich, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort live erleben konnten. Vorstand Uwe Beikirch hat die Ideen seiner „baramundianer“ gesammelt – und umgesetzt. Das Softwareunternehmen ist erst kürzlich in den Innovationspark Augsburg umgezogen. Der Neubau ist nur eines der Beispiele von „New Work“ in der Region. Geht es nach dem allgemeinen Konsens im Anschluss des Frühstücks, werden weitere bald folgen.

Auch das Wirtschaftsportal B4BSCHWABEN.de thematisiert neue Arbeitsformen. In einem eigenen Themenbereich dreht sich seit Kurzem mit Meinungen, Interviews und Hintergrundberichten alles um die „New Work“ der Region. Anhand von Beispielen wird gezeigt, wie Unternehmen vorgehen und welche Trends es rund um Arbeitszeit, Bürogestaltung & Co. gibt.

