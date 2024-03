Würzburg

vor 26 Min.

22-Jähriger wegen tödlichen Messerstichen vor Würzburger Club angeklagt

Plus Im September starb ein 28-Jähriger, nachdem er vor einer Diskothek mit einem Messer attackiert wurde. Nun wurde Anklage gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen erhoben.

Von Manfred Schweidler

Ein halbes Jahr nach den tödlichen Messerstichen gegen einen 28-Jährigen nahe einer Diskothek in Würzburg klagt die Staatsanwaltschaft Würzburg den 22-jährigen Tatverdächtigen wegen Totschlags an.

Pressesprecher Tobias Kostuch teilte am Dienstag in der offiziellen Pressemitteilung der Würzburger Staatsanwaltschaft mit: Die Ermittler werfen dem in Würzburg aufgewachsenen 22-Jährigen mit Wohnsitz in Offenbach Totschlag, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Es "besteht der Verdacht, dass es am Morgen des 17. September 2023 vor einer Diskothek in der Haugerpfarrgasse zunächst zu einem Streit zwischen dem 22-Jährigen und einer Gruppe anderer Diskotheken-Besucher gekommen war".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen