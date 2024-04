Würzburg

04:00 Uhr

Abrissarbeiten beim Pavillon am Sternplatz in Würzburg im vollen Gange: Was soll danach an der Stelle entstehen?

Plus Am Sternplatz in Würzburg wird derzeit der ehemalige Pavillon abgerissen. Was plant die Stadt für das Areal und was wird aus der öffentlichen Toilette?

Von Gina Thiel

Es wird gehämmert und gebohrt am Sternplatz in der Würzburger Innenstadt. Wo vor einem Jahr noch der "Holländer" täglich frische Schnittblumen verkaufte, wird bald gähnende Leere herrschen - vorübergehend zumindest. Seit Beginn der Woche wird der stadtbekannte Pavillon am Sternplatz Stück für Stück abgebaut. Was soll danach an der Stelle entstehen?

"Als Ersatz wird es eine Baumbepflanzung geben", erklärt Georg Wagenbrenner, Pressesprecher der Stadt Würzburg. Mitte Oktober hatte der Ausschuss für Planung, Umwelt und Mobilität (Puma) des Stadtrats beschlossen, den Kiosk abzureißen und stattdessen den Sternplatz neu zu gestalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

