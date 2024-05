Unterpleichfeld

17:00 Uhr

An der Wasseruhr gedreht: Wieso es gegen den Landwirt aus dem Landkreis Würzburg nicht zum öffentlichen Prozess kam

Mit Wasserzählern wie diesem werden an Brunnen in der Bergtheimer Mulde die Entnahme von Grundwasser gemessen (Symbolbild).

Plus Was hat der Besitzer des manipulierten Zählers eingesehen? Sein Anwalt, Staatsanwaltschaft und Umweltaktivisten äußern sich zur Verurteilung. Der Bauernverband schweigt.

Von Manuela Göbel

"Zum Glück kam der Landwirt nicht davon." - "Da wird was vertuscht." Oder: "Die Geldstrafe ist ein Witz." Mit Reaktionen wie diesen meldeten sich Leserinnen und Leser aus der Region nach dem jüngsten Bericht dieser Redaktion zum Wasseruhr-Skandal im nördlichen Landkreis Würzburg: Das Amtsgericht Würzburg hat einen Landwirt in der Bergtheimer Mulde zu einer Geldstrafe von 6300 Euro verurteilt, dem die Manipulation zweier Wasserzähler im August 2022 nachgewiesen worden waren.

In der Bergtheimer Mulde pumpen Landwirte seit vielen Jahren an insgesamt rund 100 Brunnen kostenlos und mit Behördengenehmigung limitierte Mengen an Grundwasser. Der jetzt verurteilte Bauer betreibt rund 16 Brunnen zur Feldbewässerung.

